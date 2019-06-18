Rene Caovilla x Chopard　打造慈善珠寶涼鞋

國際超模Natalia Vodianova唔單止人靚，心都一樣咁靚，她為幫助有特殊需要兒童而創立的「Naked Heart Foundation」，便獲René Caovilla和Chopard兩大品牌支持，攜手打造一雙超級奢華的珠寶涼鞋，並於早前在日內瓦舉辦的「秘密花園」慈善晚會中拍賣。



René Caovilla的鞋履設計向來以華麗見稱，更經常運用大量水晶作裝飾，而今次與高級鐘錶珠寶品牌Chopard合作，採用的當然是珍貴的珠寶。這雙桃紅色緞面涼鞋鞋面和腳踝處的鞋帶上鑲滿共104卡的粉色藍寶石和月亮石，寶石底托為18K白金，外形璀璨耀目。涼鞋還備有多種穿法，腳踝處的光彩奪目鞋帶可以拆卸下來，作手鏈佩戴；鞋踭上還飾有精緻的戒指，如此奢華夢幻的涼鞋，那個女人不想擁有？