大健事：珍珠致便秘？　台式飲品的健康陷阱

早前大陸傳出女少飲用大量珍珠奶茶後、出現珍珠塞胃且便秘的新聞，叫人震驚，同時再次喚起大家對台式飲品的健康關注。事實上，不少大受歡迎的台式飲品如珍珠奶茶和芝士奶蓋茶都屬高糖高卡，潛在導致肥胖、影響心臟健康等風險，所以營養師建議改選寒天、仙草等配料，亦設計了3款健康飲品讓大家解渴。



在眾多台式飲品中，珍珠奶茶可算是長春的款式，「家營營養中心」認可營養師吳瀟娜（Lillian）指出其健康陷阱。「一杯700cc的珍珠奶茶含37克糖，而每人每日的糖分攝取量為不多於50克，而25克以下更理想。當攝取過多糖分，會使血糖上升，令糖分轉化成脂肪或肝糖儲在體內，長久可造成肥胖問題。若我們每天都飲一杯珍珠奶茶，身體攝取額外500多卡路里的熱量，一星期後便會增磅1磅。此外，過多的糖分有機會與皮膚的膠原蛋白結合，進行糖化作用，當膠原蛋白的結構變型，皮膚容易出現皺紋、衰老問題。」Lilian續指，珍珠的主要成分是木薯粉或番薯粉，如進食時沒有仔細咀嚼就吞下，會加長了珍珠在腸胃內需要消化的時間，導致便秘問題。



至於近年大熱的芝士奶蓋茶，Lilian指原來的茶底（如烏龍茶、紅茶、綠茶）都是健康的茶類，但頂部的奶蓋主要由全脂奶和忌廉芝士製成，某些製造商更會加入奶精和奶蓋粉這些脂肪較高的材料，令一個奶蓋已含4茶匙脂肪。「奶蓋的原材料含飽和脂肪及反式脂肪，會增加體內壞膽固醇的含量，阻塞血管，影響心臟健康。」相對而言，以新鮮水果製成的水果茶是較健康的選擇，如果大家選擇走甜的話，基本上飲品的糖分是來自水果的，對健康沒有大礙。「對於經常飲用台式飲品的人士，配料可選仙草、寒天或蒟蒻等，點奶茶的時候亦可主動要求以脫脂奶或低脂奶沖製，代替以奶精沖製的奶茶，相對健康。」