IB攻略：IB學校點樣揀？

愈來愈多香港家長希望讓子女可以避開DSE，讀IB預科課程，先前筆者去到不同的Seminar分享，許多家長都會問應該如何選擇lB學校？當中有DSE轉制的學生，也有外國IB學校回流的學生。筆者認為讀者可以考慮以下因素。



【科目要求】

首先IB學生要知道究竟該IB中學會否有適合自己的課程，例如學生想要修讀一些特別科目，例如音樂，可能一些規模不大的IB學校沒有提供，因為學生人數有限，老師自然不會太多。因為始終，IB整年的考生都只有2,000名學生，如果學生不多的IB學生可以整個級別只有數十個學生，當中科目一定會有限制，可能很多都只有一些比較受歡迎的科目，例如數學，經濟，生物，化學等等。一些藝術，音樂，戲劇可能不是間間都會有。



【教學理念】

另外家長要看看，IB學校的理念是否適合自己小朋友。如果學生本身非常文靜，亦都不好動的，就算成績理想，成功過到心儀IB學校的面試，都可能要三思。IB學校有一間就是出名活動非常多的李寶椿（LPC）聯合世界書院，這是一間稱之為World United 的學校，是由80多個國家的學生組成的寄宿學校，學生可以認識到世界各地的朋友，亦都可以選擇寄宿在其他國家的LPC IB學校，例如有些學生抽中的話，可以去德國讀IB。不過要留意LPC的學生，全都是要寄宿的。



若家長學生不想寄宿的話，但是又想訓練學生的英語能力，則ESF的英基（包括KGV、WEST ISLAND SCHOOL、ISLAND SCHOOL等等） 或加拿大國際，德瑞等國際學校亦都是合適的選擇，但是家長需要留意，通常在這些國際學校洗禮的學生，都會變得非常西化。



所以，如果家長學生希望小朋友能掌握中文較好，雙語並重的環境學習，可以考慮YCIS耀中國際，VSA滬江維多利亞中學，或者筆者母校拔萃男書院，或其他直資學校如聖保羅男女，真道書院等等。因為始終走雙軌制度，DSE和IB並行的教育底下，學生需要接觸大量中文的教材，另外就是甚少學生可以選讀第二語言的中文，所以，經雙軌制上IB中學的學生中文不會低到去第二語言的程度。



【學費考慮】

最後，少不了的一定是經濟考量，IB學校的學費可以有非常大的差別，由幾萬到幾十萬一年都有。例如，元朗的宏信書院IBDP的12年級每年學費13萬元左右，而HARROW SCHOOL就需要接近20萬。另外就是家長要留意學校債券的購買，價錢可以是高達數百萬的。最後，我會建議家長可以自行去IB官網拿取更多有關資料，另外安排實地考察，以了解更多小朋友將會就讀的IB學校。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣