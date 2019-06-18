便攜硬碟　對應Type-C靈活好用

想為你的照片、電影和文檔作出最安全及方便的存儲，Seagate推出的便攜式硬碟Backup Plus Ultra Touch是不錯的選擇，附設有USB 3.0連接線之餘，更備有USB-C轉接器，接駁各款最新型的手提電腦都難不到它，亦相容USB 3.0與USB 2.0，靈活性一流，而且運用先進的密碼防護及256-AES硬體加密技術，全面保護私人資料的安全。此外，一開盒就可以搭配PC和Mac使用，無需安裝驅動程式或重新格式化，而且提供便捷的備份功能，只需輕按一鍵即可實現備份，還可進行每小時、每天、每周或每月自動備份。



硬碟外形採用工業風紋理設計，可融入現代風格的生活元素之中，加上體積相當輕巧，只有4.52×3.071×0.461吋重 0.151kg，相當的骰便攜。顏色備有黑、白兩款，容量亦備有1TB及2TB供選擇，無論存儲年度稅務文件還是大量高清照片集，容量都不成問題，肯定有款合你心水。