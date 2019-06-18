【深夜字聊】中年漢欠持久力　愧對嫩妻

Q：本人今年50多歲，跟妻子年紀相距廿多載。她年輕，需索強，我也樂得盡量配合，一星期三次左右。可惜持久力真的已大不如前，勃起後能保持一兩分鐘很硬，然後就會打軟鞭，惟有每次勃起便急急插入，但多數還是會在交合時軟化，需要拔出再撥弄它，看它能否再次勃起。有時未及射精就完事，對於未能滿足妻子，我心情很難過，雖然她強調沒問題。我想知道這是陽痿嗎？因有些抗拒食藥，可以不靠藥物改變情況嗎？

顧先生



A：中年男性發覺性功能不如以往，主要是身體機能走下坡所使然，還有便是男性賀爾蒙在半百之齡會徐徐下降，容易導致有心無力、勃起硬度和持久力不足等困擾。



性愛過程中，陰莖不靈光，心有餘而力不足，造成了掃興場面，男性內心不期然湧起負面情緒，絕望地想像那是陽痿已不幸降臨？亦難免責怪自己，愧對枕邊人，尤其伴侶年紀尚輕。當形成了種種心理負擔，男性既易陷進鬱鬱寡歡、躁動不安的情結中，性自信愈低落，也愈會引發心理上的失手問題。



需要清楚了解的是，陰莖硬度不足並不表示患上陽痿或即將失去性交能力。勃起功能不如理想，最直接的方法是服用由醫生處方的助性藥物，藉着藥力去重振雄風，同時重建自信心，隨後便可嘗試減服或停服助性藥物，再次嘗試憑自然充血勃起去進行性愛。



若然男性真的不想使用助性藥物，便要透過性愛技巧改善情況。於性愛過程中，應當冷靜，必須避免當一見陰莖不夠硬即慌張起來。遇上性交不順，如男性只顧猛搓陰莖要它充血，卻把伴侶擱在一旁等候，會使伴侶和自己感到有「冷場」而失去性趣。較親密的做法是，陰莖不靈光便要嘴巴夠靈活，最好手口兼用，由男方主動愛撫和親吻伴侶，轉移雙方的注意力，期間男士亦可藉強烈愛撫重啟性刺激，使陰莖有足夠休息時間再度勃起。愛撫的好處是可讓伴侶持續獲得性快感，若伴侶較喜歡插入感覺，則可共同考慮使用性輔助工具以增加情趣，令性交過程更有連貫性和帶動得更順暢，消除性愛挫敗感。



李偉儀