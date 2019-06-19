三界五行：疑心病重　有礙發展

疑，雖然排行在五毒心之末，但毒性發作，可以變種為嗔、癡、慢，輕則錯失機會，重則影響心理質素，甚至疑神疑鬼，沒自信，也不相信任何人，再嚴重者，害人害己。



三國時曹操有一句口頭禪，「寧可我負天下人，不可天下人負我。」第一句，表面是自大自負，但其實是缺乏自信；第二句，是不相信任何人，永遠懷疑有人對他不利。曹操初出道，刺殺董卓失敗，亡命途中，遇到世叔伯呂伯奢，呂伯奢收留曹操食宿，外出買酒時，曹操聽到呂家人說「先綁了再殺」，曹操懷疑呂伯奢去報官，又懷疑呂家人要殺他，先下手為強，殺死呂家大小，才發現原來是殺豬款待他，曹操知道殺錯人，此地不宜久留，繼續逃亡，路上見呂伯奢買酒回來，把呂伯奢也殺了。



曹操晚年頭痛，華陀建議為他動手術，開腦治療，曹操懷疑華佗要殺他，把他殺了。不久，最心愛的兒子曹沖病死，曹操很後悔，如果沒有殺華陀，這個神童就不會死。華陀死，令曹操父子都失去救命機會。



疑心是由缺乏自信引起，小朋友學走路、學踩單車、學寫字、學做任何事情，都需要自信，家長應該及時鼓勵，「跌倒不要放棄」，小朋友遇到任何疑惑，應該及時解釋，不要誤導小朋友，也不要恐嚇小朋友。如果任由疑心發展下去，「船頭怕鬼，船尾怕賊」，甚麼都不敢嘗試，很難與人合作，成就會受到局限。



方向宇