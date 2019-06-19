征選遊：Local帶你暢遊德國靚酒小城Koblenz

科布倫茲（Koblenz）位於德國西邊的萊茵河谷區，源於拉丁語Confluentes，匯流的意思，皆因當地正身處萊茵河（River Rhine）和摩塞爾河（ River Moselle）的交匯點，現在是德國重要的觀光小城。當地旅遊局的Project Manager Johannes Bruchhof指出城中最矚目建築是建於1777年，採用法國新古典主義的Electoral Palace，是法國大革命前德國建造的最後一座宮殿之一2002年開始，已是萊茵河峽谷聯合國教科文組織世界遺產的一部分，如今是開放給市民休閒耍樂的地方。此外，紀念德意志帝國首任皇帝威廉一世的Deutsches Eck，以及位於對岸，可乘纜車上山坡，昔日歐洲最大防禦用的Ehrenbreitstein Fortress城堡，也是當地著名景點。



至於城內則充滿小人物的故事雕像，如拿着小布袋只靠賣薄荷維生的女士、常於街頭敲鼓的小市民和愛吐口水的頑童，種種有趣小故事等待大家於城中發掘。至於想品嘗佳釀的話，距離市中心5分鐘車程，就可來到周邊酒莊。如這間每日都會舉辦導賞團的Weingut Göhlen，不但可品嘗到享受美味的Riesling，還布有以該區城堡命名，味道清香甜潤的Ehrenbreitsteiner，以及類似Rosé，但要紅白葡萄同時榨壓的Rotling，讓大家真正品嘗Local風味！



想知道更多Koblenz資料的話，可到市中心的Romanticum Koblenz大樓，內裏設有遊客中心可得到不同旅遊資訊，更有特大LCD屏幕幫大家了解更多歷史資料，又可購買當地紀念品和特產。同一大樓還有歷史博物館和設計時尚的圖書館，整體來說是一個步行可到的漂亮小城市，作一兩天小旅行實在不錯呢！



鳴謝：德國旅遊局

