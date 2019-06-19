殺神現身！　E3大作重點回顧

遊戲界盛事E3 2019剛剛結束，雖然今年某大日本廠商沒有參與，但Xbox、Ubisoft、任天堂、Square Enix等廠商都有多個勁爆新作發表，今次就同大家回顧當中5大作！



《Cyberpunk 2077》男神客串

由CD Projekt開發，此廠之前曾推出大作《巫師3》，今次故事背景由中古跳到未來。故事發生在開放世界「夜城」，主角化身做非法傭兵V，尋找某種植入物，掌握長生不死的關鍵。玩家可透過生化裝置改造身體技能，以駭客方法不殺人地過關，更可乘搭多款未來載具於城中穿梭。然而，遊戲最大亮點是請來奇洛李維斯客串「銀手強尼」一角，唔知佢今次有無「殺神」咁好打呢！

推出日期：2020年4月15日



《Marvel's Avengers: A-Day》美隊戰死

由Square Enix開發，預告片放上YouTube僅一天已經有100萬Views。故事跟電影不同，講述西岸復仇者總部開幕一天，復仇者被突襲幾乎滅團，美國隊長更英勇戰死；之後一跳5年，眾人再集結向敵人報復。遊戲是一隻3D動作遊戲，玩家可因應劇情而扮演不同英雄，並為他們升級能力，遊戲更支援4人連線，享受一同戰鬥的樂趣。

推出日期：2020年5月15日



《Star Wars Jedi: Fallen Order》原力再現

星戰第9集年尾上映，遊戲也將同步推出。開發商Respawn Entertainment於E3公開了多段試玩片段，在這款第三人稱動作冒險遊戲中，玩家要利用光劍作戰鬥，並用原力操控環境、摧毀障礙或展開戰鬥。機械人同伴BD-1可助玩家偵測地形，找出安全路徑，甚至可替玩家復原。據知主角還識得游水及飛簷走壁，玩法似足Tomb Raider呢！

推出日期：2019年11月15日



《Watch Dogs: Legion》阿婆參戰

大廠Ubisoft來年重頭作，故事發生在未來倫敦，人民受政府全面監控，玩家要再次扮演「看門狗」，建立抵抗獨裁政權的反抗軍。遊戲中玩家可以「扮演任何人」，不論是MI5幹員、格鬥家或70歲阿婆都為你所用，玩家可以選擇他們的職業，提昇他們的等級，並解鎖新能力與升級項目。這裏提供駭客、無人機、隱匿、戰鬥等過關方法，玩法包羅萬有。

推出日期：2020年3月6日



《Zelda: Breath of the Wild 2》神作續篇

Switch神作續篇終於發表，官方暫時還未公布遊戲的正式名稱，只發表了一段相關的影片。故事接續在《薩爾達傳說 曠野之息》結局之後，只看到某古代的邪惡勢力再度復甦，林克將再次踏上拯救世界的大冒險。遊戲沿用上集的奇幻世界畫風，但配樂、氣氛變得更詭異，相信會給舊家帶來與別不同的感受。

推出日期：約2020年12月

