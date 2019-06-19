BERLUTI x Thelios　推首個太陽眼鏡系列

唔少人都知道許多由高級時裝品牌推出的太陽眼鏡、手錶或香水，其實都並非真正由品牌自行設計及生產，只是純粹將版權授予相關生產商去營運。過往有此授權模式出現全因為昔日高級時裝品牌並不重視此類產品，認為賣衫賣手袋都已經夠賺。但反觀現時大多數時裝設計師都希望為掌舵品牌建立出更完整一致的品牌風格，所以就積極回收版權，將這些時裝周邊產品設計重新歸納品牌旗下。當中坐擁多個高級時裝品牌的頂級奢侈品集團LVMH更對眼鏡市場充滿願景，於兩年前已跟意大利眼鏡製造商Marcolin結盟合資組成全新公司Thelios，直接為旗下品牌如LOEWE、CELINE及DIOR生產太陽眼鏡。



同樣隸屬LVMH集團旗下的法國奢侈品牌BERLUTI，過往一直主攻頂級男裝皮鞋及皮具設計，去到2012年秋冬開拓男裝成衣系列。去年Kris Van Assche上任成為創意總監後，品牌首度與Thelios合作推出全新眼鏡系列，早前亦已經率先於BERLUTI 19F/W時裝展上亮相。此系列共有6款不同鏡形的太陽眼鏡款式推出，設計靈感源自品牌標誌性Patina古法皮革染色工藝，將BERLUTI Ferrara工作坊中那張大理石枱上長年累月染上的色彩，呈現到醋酸纖維鏡架上，並將B字標誌及1895字樣融入鏡臂、鏡片及鼻托位置，將優雅氣質與奢華格調完美注入品牌首個眼鏡系列當中。