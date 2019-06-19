我係「敢」煮：九孔鮑一定係9個窿？

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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有絲打突然撥個輪嚟問：九孔鮑無9個窿係咪假鮑魚？一聽即失笑，唔通千層蛋糕有一千層、九轉大腸真係有九個轉咩？呢個只係約數，常見嘅就有7至10個孔，而孔數會隨鮑魚成長而增加，如見到鮑魚殼有9個孔，代表呢隻鮑魚夠成熟，可以食用咁解。



九孔鮑，又被稱為台灣鮑魚、九孔螺、台灣珍珠鮑魚或小鮑魚等，屬軟體動物門腹足綱鮑螺科，以藻類為食糧，主要分粗紋及平紋九孔兩種。千祈咪睇笑呢啲窿，鮑魚主要係靠佢呼吸、排泄同生殖架。而九孔鮑個殼會隨成長而喺前端形成一個新孔，同時封閉後端一個孔，非常搞鬼。



另外，大家或者會問九孔鮑有無公乸之分，答案係，有嘅！大家留意一下，揭起肉之後，見到那部分是黃白色定墨綠色，前者是公嘅精囊，後者則是乸嘅卵巢。識得分之後，就提提大家，公九孔那黃白色部分食起嚟甜甜哋，而乸那墨綠部分食起嚟則好似沙沙哋，我自問偏愛公九孔嘅口感，之不過，買餸時邊有檔販畀你逐隻開嚟睇呀，湊巧嘅係，大部分食到嘅都係沙沙嘅乸，究竟啲公九孔去晒邊呢？



Anyway，買回來嘅九孔鮑處理上其實同一般蜆貝類相若，都係用牙刷刷乾淨，而鮑魚肉則去腸及內臟後洗淨，而最簡單又能嘗到貝類海產原來味道當然係蒸喇，我家做法多是果皮，果皮即陳皮，先浸軟，之後刮走白色嘅囊後切絲，灑喺鮑魚面後滾水下鑊蒸5分鐘左右，取出灑葱絲及淋上熟油豉油即成，相當簡單。