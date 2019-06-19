本日日本：擦膠變巴士！東京免費搭MONO BUS

香港學生所用的文具，十居其九都係日本貨，當中由蜻蜓鉛筆推出的MONO擦膠，唔少人由細用到大！而呢款人氣文具今年踏入50周年，並推出了連串紀念活動，當中最過瘾的，莫過於即日起至6月23日有MONO BUS於東京行駛並免費讓你試搭！



只見該巴士是由倫敦巴士改裝而成，其魅力莫過於成架車都漆上了MONO擦膠的紙包裝圖案，賣相及話題性都無得輸呀！即日起至6月21日，該巴士會於12:00nn至7:00pm在涉谷、原宿及表參道周遊作宣傳，而6月22及23日則於12:30pm至6:30pm往來涉谷及原宿之間，並會提供免費搭乘服務，有心想坐的朋友可於涉谷的宮下公園附近、或原宿的竹下通出口附近上車。



與此同時，蜻蜓鉛筆亦趁MONO擦膠50周年推出「這樣你也會認識MONO活動」，推出造型超精美的MONO圖案帆布袋、運動鞋及T Shirt作禮品，迅即成為一班文具控的話題！想得到的話，即日起至8月31日，追蹤蜻蜓鉛筆的Twitter戶口，並於指定MONO紀念網站（網址：https://www.tombow.com/cp/mono50th/）中推特發布「認識MONO動畫」，並Hashtag你想要的禮品（只可選一款）即可。



當然，以上3款禮品都係數量有限（帆布袋及運動鞋各5份，T Shirt 50件），能否據為己有真係要講彩數。抽唔中的朋友亦唔使灰心，事關蜻蜓鉛筆將於7月5日推出MONO擦膠誕生50周年紀念Set，該套裝將1969年推出的初代MONO擦膠至2000年的第4代復刻過來，再加上現時的第5代，一盒5嚿擦膠見證了該款產品的變遷，而且還附送精美的襟針，收藏價值當堂爆燈。紀念Set售600日圓，限定45,000套，於日本各大文具店有售。



網址：https://twitter.com/tombowpencil