將軍澳男士住宅　粗糙中顯細緻

男人的浪漫，就是有時候獨個兒到酒吧品酒，有時候大夥兒在派對上暢談、盡興，而這個位於將軍澳The Parkside的單位，便可滿足到男士們的願望。在1,700平方呎的空間內，除了偌大而寬敞的生活空間，亦可找到各式娛樂，如私人影院、小酒吧、派對場地等，設計上盡顯男士住宅的剛強氣息。



設計師Kevin Mok表示，單位的設計靈感源自兼備多功能的瑞士軍刀，簡潔地呈現、同時隱藏了不同功用的生活空間，並以一幅特色的弧形牆來發揮此功用：「因屋主是個愛宴客的人，而且鍾情音響、攝影，這牆身可因應不同場合而變奏出切合的環境氛圍，讓他不用踏出家門，也能滿足到這些愛好。」進屋後，整個打通的公用空間就被攝入眼簾，可用作進餐、家庭影院、開派對等；而弧形牆身後則隱藏了化妝間、衣帽間、收納櫃、鞋櫃、甚至是小酒吧，有需要時可打開暗門，把原來的私密環境貫穿為公共空間，靈活多變的設計讓用家充分體現空間的可能性。



為了增強男士住宅的陽剛氣息，Kevin欲以工業風格為主調，但又不希望是純粹的粗糙感，最後把屋內質感調節於粗獷和細緻之間。「例如天花，我們用上粗糙的水泥，同時又以刻制圖案來豐富細緻度，而地台亦用上可與天花互相呼應的六角形仿水泥地磚，有別於傳統圖案。而牆身亦用上金屬色牆紙和鋼的組合，這強烈的光滑感，又剛好與水泥的粗糙形成有趣反差，再加上假天花的舊木地板，拼湊出木與金屬、自然與工業的感覺差異。」