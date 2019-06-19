被譽為「世界最尊貴威士忌」的Dalmore（大摩）近日與曾奪2018年及2016年「世界50大最佳餐廳（World’s 50 Best Restaurants）」第一位的Osteria Francescana餐廳的米芝蓮3星名廚Massimo Bottura合作，推出全球唯一一瓶Dalmore L'Anima Aged 49 Years，上月以108,900英鎊（逾$108萬港元）成功拍賣，超出估價65,000至100,000英鎊，為Massimo Bottura在美國4個城市推行「惜食文化」的「Food for Soul」計劃籌款，並從各地城市的餐廳收集廚餘為露宿者烹煮食物。



Dalmore酒廠在1830年代開始合法營運，酒廠擁有蘇格蘭最古老的蒸餾器，蒸餾出來的酒特別純淨，散發着柑橘、蘋果、洋梨及辛香料的芳香氣味。而採用的橡木桶全部來自歐洲和美國，選用曾存放波本酒及雪莉酒的橡木桶去存放新釀製的威士忌有助去除刺鼻的氣味，提升香氣之餘亦令口感更圓潤，而Dalmore L’Anima Aged 49 Years就融會了舊波本桶、雪莉桶與陳年砵酒桶三桶的優點。