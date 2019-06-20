灣景國際灣景廳自助晚餐　「蠔．燕」盛薈

2019年06月20日 11:30
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    法國Special Jade生蠔及日本室津生蠔（每位1客，每客各1隻）： 清甜甘香的法國生蠔，餘韻於舌尖久經不散，教人一試傾心；軟滑細膩的日本生蠔，綿綿的蠔肉嫩滑無比，猶如置身夢幻的海洋世界。(張錦昌攝)

    夏日炎炎，當然要好好善待自己，尋找優質美食，提升食欲。灣景國際灣景廳於7至8月期間帶來「蠔．燕」盛薈自助晚餐，精選法國、日本、美國及新西蘭生蠔，除了以冰鎮形式奉上外，更悉心炮製多款鮮蠔菜式，加上多道獨具匠心的燕窩美饌及甜品，於這個盛夏以鮮味「蠔．燕」躍動味蕾！

    「蠔」門夜「燕」　 欲罷不能
    每位享用自助晚餐的顧客可獲贈一客「法國Special Jade生蠔及日本室津生蠔」，以甘甜的冰鎮生蠔為盛宴揭開序幕。一口呷下，法國生蠔清新的海洋鮮味於口腔翻騰，餘韻縈繞不散；日本生蠔軟滑細膩，肉汁豐盈得令人讚嘆；另有冰鎮美國生蠔及新西蘭生蠔源源供應，點題推介包括廣島生蠔柚子杯、煙肉鮮蠔周打湯、酥炸流浮山生蠔、燕窩竹笙露筍撻、燕窩蟹肉砂窩粥、海皇燕窩翠塘蛋白等，鮮味連環爆發。

    環球美食　優質滋味
    一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、翡翠螺、鮮蜆、鮮蝦及新西蘭青口等冰鎮海鮮均會輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、鯛魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦、#北寄貝及#油甘魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。自助晚餐當然不少得各式新鮮沙律、切肉等冷盤。熱葷方面，香煎鴨肝及羊扒、燒美國西冷牛扒、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、燕窩花膠扒時蔬、清湯牛脷、香煎鱸魚柳配香辣菠蘿莎莎、印度咖喱羊肉、清蒸沙巴龍躉、芝麻鹽焗雞、海皇鮑螺炒飯等美饌輪流登場，陣容強大。

    圓滿的晚餐少不了出色的甜品，除了每晚供應共8款口味的王牌甜品－瑞士名牌MÕVENPICK雪糕，更有藍莓撻、紐約芝士蛋糕、熱情果意大利奶凍、楊枝甘露、薑汁鮮奶燉蛋白、迷你葡撻、朱古力噴泉等。特別推介3款精選甜品：燕窩蜂蜜白桃果凍、黑松露芝士蛋糕、○法式香橙薄餅配血橙雪葩，女士們必定滿足而回。

    #只限於星期五至日及公眾假期供應
    ○每晚8時起於甜品專區供應
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    「蠔．燕」盛薈 自助晚餐
    日期：2019年7月1日至8月31日
    時間：每晚6:30pm~9:30pm
    價錢：星期一至四：
    　　　成人HK$508、長者HK$468、小童HK$358
    　　　星期五至日及公眾假期：
    　　　成人HK$548、長者HK$488、小童HK$378
    　　　*另設加一服務費
    地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓
    訂座或查詢： 3909 9088 /
    ： 5721 2553（WhatsApp）
    電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk
    網址：https://theharbourview.com.hk

    自助晚餐優惠：
    （一）免付加一優惠價
    星期一至四：成人及長者 HK$428、小童 HK$308
    星期五至日及公眾假期：成人及長者 HK$458、小童 HK$348
    （二）生日優惠
    壽星全枱每位按免付加一優惠價再減 HK$30
    *壽星須於入座時出示有效證明文件方可享生日優惠
    *不可與網上預訂優惠共同使用
    （三）餐飲優惠
    每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升（只限堂食）
    **所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位HK$100訂金
    備註：有效期由2019年7月1日至8月31日，每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。

    網上預訂優惠
    凡透過全新網上平台https://harbourview.prizmmall.com/tc/booking/
    預訂2019年7月1日至8月31日之自助晚餐，可享：
    星期一至四：成人及長者 HK$378、小童 HK$268
    星期五至日及公眾假期：成人及長者 HK$408、小童 HK$298
    每位成人或長者惠顧可獲贈Chardonnay白酒1杯（只限堂食）

    *已包括加一服務費
    *須於網上預訂平台訂座及預繳每位$100訂金
    *根據香港法律，灣景廳不會售賣及供應含酒精之飲品予18歲以下人士，如對賓客年齡有所懷疑，將要求查閱身份證等身份證明文件