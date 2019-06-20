三界五行：禪修靠自己領悟真理

佛家所講的五毒心，根源是貪嗔癡，消除貪嗔癡的不二法門是戒定慧。佛祖在菩提樹下開悟，成就了無上正等正覺，把自己修行的經驗，總結為戒定慧，並以此作為弘揚佛法的核心。漢傳佛教、藏傳佛教，禪宗、密宗各門派都修戒定慧；日本、韓國、緬甸、泰國、越南、尼泊爾、不丹、印度……等國的佛教徒都修。出家人、在家的善信也都要修。



不同門派的修行方法或有異，同一門派，精進的程度不同，具體修行方法也不同。修行方法本來很簡單，但徹底掌握而運用，那就不易，主要靠領悟，悟字由「吾」與「心」組成，顧名思義，未悟之前，接受他人的輔導，但大徹大悟，必須靠自己。悟，有漸悟，也有頓悟。



菩薩達摩大師在嵩山面壁九年，修心悟道，明心見性，創立了中國禪宗，成為中國禪宗初祖。傳至五祖弘忍大師，門徒眾多，他認為可以接班的，是神秀與惠能。神秀入佛門時間較長，道行很高；惠能入門時間很短，而且家貧，識字不多，弘忍大師深夜單獨和惠能講解《金剛經》，惠能頓悟「直指人心，見性成佛」，被弘忍大師選為衣鉢袈裟的繼承者。神秀與惠能都是弘忍的得意門徒，但兩人禪修方法不同，禪宗自此分為北禪宗與南禪宗兩派。神秀北上弘法，被武則天尊為國師。惠能留在廣東弘法，深得世人敬重。惠能與神秀，悟法方式不同，修煉戒定慧的具體方法也不同，但入門方法，都值得初禪修戒定慧的善信參考。（明續）



方向宇