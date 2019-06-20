大阪多啦A夢展　必買T-CARD

大家還記得兩年前在東京舉行的「THE多啦A夢展TOKYO 2017」嗎？多位知名日本藝術家，都參與其中，展示出他跟多啦A夢相遇的作品，如今在即將來臨的7月，這展覽終於巡迴到大阪展出，今次同樣邀請到蜷川實花、村上隆、梅佳代、増田賽巴斯汀等28組豪華級藝術家參予其中，地點選址大阪文化館・天保山（海遊館旁），於7月12日起舉行。(票價： 1,500日圓，約HK$108)



為配合是次展覽，日本集點卡T-CARD也將推出以「THE 多啦A夢展 OSAKA 2019」為主題的「多啦A夢卡」，此卡除了有全身藍色的多啦A夢外，背景更印有很多他的道具法寶，相當漂亮。此卡即日網上接受預訂申請，預計6月24日推出，手續費500日圓（約HK$35）。此外還有可配合「THE 多啦A夢展 OSAKA 2019」卡使用的卡套，售價1,352日圓（約HK$100）。特別一提，部分TSUTAYA商店更將於6月24日開始，率先變成「THE 多啦A夢展 OSAKA 2019」快閃商店（Pop Up Shop）售賣展覽的各式商品，包括「THE 多啦A夢展 OSAKA 2019」原創卡套，想搶頭啖湯的Fans要記得了。



THE 多啦A夢展 OSAKA 2019

期間：2019年7月12日至9月23日

地點：大阪文化館・天保山（海遊館旁）

地址：大阪府大阪市港區海岸通1丁目5-10

開放時間：10:00am-5:00pm

官網：http://thedoraemontentokyo2017.jp/osaka.html