靈敢侶情：三次機會　不再留戀

你有沒有試過，一次又一次體諒、三番四次地原諒之後，那個人就是依然故我？



日積月累之下，你由勞氣變生氣，然後開始對自己的體諒和原諒不忿氣，最終，十分洩氣。



但是，儘管你很想向前看，對方亦沒有綁着你的，但你的雙腿，卻彷彿被鎖着，始終不想走。



到底，你留戀甚麼？



年輕時，可能我自覺仍有資本去嫌命長，於是，都經常將光陰消耗在沒必要的人身上。我總覺得，人性本善，每個人都是好人，只要給予時間，他會變好的。所以，我不應該在問題發生時離開，丟低對方不理。



後來，我終於意識到，原來青春是有限的，又原來，有些人就是不會改，於是，我開始對人定下「三次機會」的準則。



第一次，是你不懂；第二次，是不明白；第三次，是不熟悉。



第四次，你是故意的。



留戀，是因為你把目光放在昨天，但你要想清楚，當你着緊時，你都會想盡辦法去遷就和將就、去原諒和體諒，那為何對方不會？答案，其實已不用考究，總之，對方若想繼續，亦不會一成不變，就是因為他或她根本太介意也不重視，才會原地踏步。



那些「我很珍惜你、我會改」的說話，就讓他或她留來跟仍然嫌命長的人說吧。寧願將時間消耗在另一個人身上，博一個50%翻身的機會，總好過，你繼續留低，眼白白看着自己Total Loss。



所以，當第四次出現時，我再不捨得，都要自己在心裏喊一句：「Next！」



講多無謂，你我的時間都很寶貴。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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