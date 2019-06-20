【健樂事】牛油損健康？5點不可不知

馥郁的香氣，加上Creamy的口感，令牛油成為一眾「吃貨」的至愛，而且不少美食均加入牛油元素，諸如牛油切餅、牛油蛋糕、牛油曲奇、菠蘿油……然而，早前消委會公布的測試結果顯示，一款牛油切餅的反式脂肪含量為每100克含1.1克，即進食一件已佔去世界衞生組織建議每天攝入上限的27%，還有一款牛油蛋糕的反式脂肪含量高達每日攝入上限的84%！由於攝取太多反式脂肪會導致壞膽固醇增加，長遠有機會造成心血管疾病，實在不能掉以輕心！

其實大家對於牛油的認識有幾多？想食得健康？以下5點不可不知！



1.留意進食分量

牛油是牛奶經攪拌加工製成，而植物牛油則是利用氫化植物油造成的牛油代替品，兩者均含豐富脂肪，吃得太多會令人體攝入過量脂肪和油分。以成年人每天需要吸取2,000卡路里計算，每日不應吃多於4湯匙的油脂，包括牛油在內。



2.提防反式脂肪

每100克的植物牛油含有約11克的反式脂肪，同等重量的牛油只含約2.6克的反式脂肪。由於反式脂肪會降低高密度脂蛋白膽固醇（即「好」膽固醇）的水平，並提升「壞」膽固醇水平，增加患心臟病的風險，故一般人認為反式脂肪較低的食物較為健康。



3.小心敏感反應

有指患有乳糖不耐症的人士，不可以吃牛油，但這個說法存在謬誤，因牛油內的乳糖分量極低，每100克通常只有約0.06克乳糖量，一般不會引起不適；然而，牛油含有極小量蛋白質，對牛奶敏感者，可能因此而出現免疫系統敏感反應。



4.或含致癌物質

消委會曾測試市面上多款預先包裝的牛油樣本，發現部分俗稱植物牛油的人造牛油含致癌物「環氧丙醇」與污染物氯丙二醇（3-MCPD），而過量攝入後者，有機會損害腎臟的功能及影響雄性生殖系統；相反，真正的牛油未有驗出上述有害物質！



5.蒸煮取代煎炸

攝取過多反式脂肪會令壞膽固醇增加，有機會引致冠心病，對健康構成嚴重威脅，建議大家減少食用油炸或高脂的烘焙食品，煮食時亦可使用較健康的食油取代人造牛油，並以蒸煮取代煎炸。

