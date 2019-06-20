Zenith傳奇 El Primero機芯　50周年紀念巡迴展

今年是Zenith推出著名El Primero計時機芯50周年的大日子，品牌舉行一連串活動慶祝。繼之前在Baselworld率先發表El Primero 50周年紀念限量版腕錶外，品牌舉行大型Grenier Club巡迴慶祝活動及展覽。Grenier於法文解作閣樓，話說在1970年代，品牌鑑於市場需求終止生產包括El Primero在內的機械機芯，並決定銷毀所有生產工具。幸好得到其中一個工作坊的主管Charles Vermot偷偷將製作El Primero的工具收藏在「小木屋」的閣樓內，系列才能幸免於難，得而延續至今。



品牌特別將多款El Primero歷史珍藏錶款帶到香港展出，包括1969年首批El Primero計時腕錶及1970年至今的錶款。同場展出的還有El Primero 50周年紀念珍藏Boxset，內藏3款限量50枚的El Primero腕錶。另外，首次曝光的全新DEFY El Primero Fusee Tourbillon腕錶，設有俗稱「芝麻鏈」的獨特均力圓錐滑輪鏈裝置，該鏈條由575個獨立手工部件組裝而成，經過大膽的藍色處理，創下先例。此錶更通過將圓錐滑輪鏈裝置與陀飛輪調節裝置結合，因此能將精準度推向更高境界，備有碳纖維及鉑金屬兩個款式，分別限量50枚及10枚。