本日日本：真．大結局！《銀魂》堅出最終回

於2003年12月開始在《週刊少年JUMP》連載、並先後改編成動畫及真人版電影的《銀魂》，之前作者空知英秋曾兩次預告漫畫會推出最終回，但次次都係「老點」，最後要特登開個《銀魂》App繼續連載結局篇，成為了一時熱話！當讀者對《銀魂》結局抱住「狼來了」心態之際，空知秋英竟然「的起心肝」，將《銀魂》的結局畫完，並於今日在其App推出最終回（704話）「凡是天然捲的傢伙都是正經人」，為這套畫了超過15年的漫畫畫上句號！

其實最終話原定於6月17日登場，但空知要6月13日深夜才畫完，脫了3日期，不過最終回長達59頁，睇得出空知相當落力埋尾，相信讀者應該對結局感到滿意。



為了紀念《銀魂》完結，有關方面更特別推出「真的真的真的完結紀念！『元氣魂』活動」，即日起至7月20日將收集讀者於少年JUMP編集部的Twitter帳戶對《銀魂》的留言，並會將之刊登在8月2日推出的第77期（最後一期）單行本、最後一本Fan Book《廣侍苑》及稍後於報紙刊登的感謝廣告之上，大家有興趣表達自己心聲的話，不妨上官網睇睇詳情！



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