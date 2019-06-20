【深夜字聊】夫婦欲懷孕　先要自我節制

Q：我三十多歲，每天都有自娛的習慣，婚後每周有兩三日性生活，其餘日子依然會自娛。我和太太想趁年輕生兩個兒子，早前卻發現精液是透明帶黃，太太亦覺得兩年多未懷孕，懷疑是我有問題，於是她帶我去睇醫生，醫生說化驗出來的結果是我的精液太稀，品質不夠好，變黃就是有些少早期發炎，叫我要留精留力，但我心癮太強，每天不發洩總是囉囉攣，是不是真的要禁止自娛才有機會成孕？

阿昌



A：想當爸爸，三年抱兩，男士養精蓄銳是必須的。男性習慣了每天發洩生理需要，忽然要求他們停止自慰，實在需要付出決心和意志力。



醫生有此強烈建議，大抵是因為「精液常規檢查」報告反映了精液樣本檢測結果不理想，不符合格水平，例如精子數量不足、精液太稀、活精少而死精多、精子未能快速游動、精子形態異常如崩頭缺尾等，這些均屬常見男性不育因素。此外，精液的色澤和質地是與射精頻率關係亦密切。譬如說，一位男性在某段時期內射精頻率為疏落（舉例說半個月至一個月射精一次），其精液呈極濃稠狀和深乳白色；如他在某段時期內射精頻率為中等（舉例說每星期一至兩次），其精液呈一般黏稠狀和淡乳白色；若然他在某段時期內射精頻率為密集（舉例說每天射精一次或以上 ），其精液則會呈稀薄狀和接近透明，透明色澤代表精液成分裏面幾乎沒有精子，只剩下前列腺液等分泌物。過密射精更有機會引發嚴重問題如尿道炎、前列腺炎、精囊炎等男科炎症，而精液發黃是炎症的其一徵狀。綜合而言，醫生依據上述數據和徵狀，評估難孕因素源於男方，遂要求閣下注意培養優良的精子質量。



假如閣下真的覺得自己未能全面克制，便應該更有技巧地節制性慾。伴侶雙方須清楚知道生理周期及排卵狀況，計準排卵日子，使用排卵檢測棒和每天早上量體溫，以找出最準確的排卵時段。男方應在排卵期之前的10天左右開始禁慾，好使在行房時儲足精子。具體方法是，於排卵期過後至下次月事期間，男方是可作適度發洩的。當女方完了月事，男方便要開始禁慾。謹記性事有節，忌浪費彈藥，可望盡快成功受孕。



李偉儀