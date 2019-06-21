夏至白晝長　提防出斑

今天是「夏至」，意思是陽氣生發到極點，雖然不是一年中最熱的一天，卻是一年中白晝最長而黑夜最短的時間！



由於盛夏來臨，人體出汗量會隨氣溫上升而增加，消化功能相對較弱，所以飲食方面要以清泄暑熱、增進食欲為目的，最好進食水果及蔬菜，補充流失的水分，但要適可而止，不可過食，以免損傷脾胃。另外，陽光猛烈，到戶外前應做好防曬措施，包括佩戴太陽帽、穿着防曬衣等，並於外露的皮膚表面塗抹防曬用品。若沒有做足防曬，皮膚便會被曬出斑點，包括雀斑和太陽斑，前者的面積較小，常見於面頰、顴部，後者的面積較大，跟5毫硬幣相若，呈淺褐色至深啡色，乃長年累月受到日曬的結果，通常於40歲左右才顯現，但年輕人若經常在日照下進行戶外活動而又沒有保護自己，同樣會長出太陽斑。



補救方面，若不希望肌膚被色斑破壞，可利用退斑膏、去印膏等產品來處理面斑問題，有需要的話，亦可接受激光療程。與此同時，平日多食用有助身體美白的食物，如綠豆、百合、雪耳、木瓜、香蕉、番茄、紅蘿蔔、蜜糖等，均對祛斑有裨益。





【湯水助除斑】

菟絲祛斑湯

材料：菟絲子5錢、女貞子5錢、旱蓮草3錢、何首烏3錢、當歸3錢、杞子5錢、北芪5錢、甘草2錢

做法：以10至12碗水煲2小時。



玉肌湯

材料：綠豆4両、白芷2錢、白芍5錢、蓮子1両、片糖適量

做法：所有藥材洗淨後，加10至12碗清水，水滾後轉文火煲2小時即可。



清熱除斑湯

材料：紫草2錢、淡竹葉3錢、燈芯草2紮、紅棗8枚

做法：所有藥材洗淨後，加10至12碗清水，水滾後轉文火煲2小時即可。