華潤堂感謝日5天限定　全線勁減折上折　必搶夏日養生藥材保健品

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⦁精品龍牙白燕盞買半斤，平均每兩$680 ($5,440/半斤)

⦁鱈魚花膠(M) 250克買3包，平均$249/包 (標準價$368/包)

⦁美國原枝花旗蔘6兩裝買2件，平均$388/包 (標準價$600/包)

⦁華潤堂滴雞精60毫升6包裝買3盒，平均$252.7/盒 (標準價$268)

⦁健肝素保健配方340粒優惠裝$1,739 (標準價$2,208.3)

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