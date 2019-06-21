女士恩物　無添加抗氧化蛋糕

紅石榴含有豐富維他命及礦物質，抗氧化指數更是綠茶的4倍、藍莓的1.9倍，還有大量高成分的多酚元素，不但有「水果中的紅寶石」美譽，更被稱為「抗氧化女王」，絕對是女生逆齡的恩物。IG＠tastemadechina最近就在網上分享一個純素紅石榴蛋糕的食譜，製成過程及所需材料稍嫌繁複，但勝在百分百純天然及無添加，值得貪靚女生參考。

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餅底材料：

杏仁 130克

去核椰棗 8粒

素食黑朱古力 90克



豆腐慕絲材料：

椰漿 1盒

滑豆腐 225克

沙糖 170克

素食白朱古力 180克

香草精 半茶匙

水 180克

魚膠粉 1茶匙



石榴慕絲材料：

椰漿 1盒

滑豆腐 225克

沙糖 170克

素食白朱古力 180克

香草精 半茶匙

紅石榴汁 180克

魚膠粉 1茶匙

食用色素 少許



1. 將餅底材料放入攪拌機攪碎，放入餅模中壓平。

2. 將豆腐慕絲材料中的椰漿、滑豆腐及白朱古力放入攪拌機中攪勻，清水加沙糖及魚膠粉煮溶後注入豆腐漿中，加香草精拌勻，注入餅底中，雪約半小時。

3. 將石榴慕絲材料中的椰漿、滑豆腐及白朱古力放入攪拌機中攪勻，石榴汁加沙糖及魚膠粉煮溶後注入豆腐漿中，加食用色素拌勻，注入豆腐慕絲上，再雪半小時。

4. 用新鮮石榴鋪滿蛋糕上即成。