女士恩物 無添加抗氧化蛋糕
2019年06月21日 13:30
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又香又滑的純素紅石榴蛋糕，貪靚女生及素食者一定喜歡。(互聯網)
紅石榴含有豐富維他命及礦物質，抗氧化指數更是綠茶的4倍、藍莓的1.9倍，還有大量高成分的多酚元素，不但有「水果中的紅寶石」美譽，更被稱為「抗氧化女王」，絕對是女生逆齡的恩物。IG＠tastemadechina最近就在網上分享一個純素紅石榴蛋糕的食譜，製成過程及所需材料稍嫌繁複，但勝在百分百純天然及無添加，值得貪靚女生參考。
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餅底材料：
杏仁 130克
去核椰棗 8粒
素食黑朱古力 90克
豆腐慕絲材料：
椰漿 1盒
滑豆腐 225克
沙糖 170克
素食白朱古力 180克
香草精 半茶匙
水 180克
魚膠粉 1茶匙
石榴慕絲材料：
椰漿 1盒
滑豆腐 225克
沙糖 170克
素食白朱古力 180克
香草精 半茶匙
紅石榴汁 180克
魚膠粉 1茶匙
食用色素 少許
1. 將餅底材料放入攪拌機攪碎，放入餅模中壓平。
2. 將豆腐慕絲材料中的椰漿、滑豆腐及白朱古力放入攪拌機中攪勻，清水加沙糖及魚膠粉煮溶後注入豆腐漿中，加香草精拌勻，注入餅底中，雪約半小時。
3. 將石榴慕絲材料中的椰漿、滑豆腐及白朱古力放入攪拌機中攪勻，石榴汁加沙糖及魚膠粉煮溶後注入豆腐漿中，加食用色素拌勻，注入豆腐慕絲上，再雪半小時。
4. 用新鮮石榴鋪滿蛋糕上即成。