巴黎大型活動　紀念Karl Lagerfeld

為紀念老佛爺Karl Lagerfeld生前對時裝界的偉大貢獻，Chanel、Fendi及Karl Lagerfeld 3大品牌聯手合作，昨晚在巴黎舉行大型紀念活動Karl For Ever。紀念活動在Chanel Fashion Show的指定地點大皇宮舉行，超過2,500位Karl Lagerfeld的生前好友、品牌代表、明星名人及時裝人等出席，場面盛大。活動由著名舞台及歌劇導演Robert Carsen負責創作，Robert指出希望此活動可以充滿生命力同驚喜，以開心的氣氛去紀念Karl Lagerfeld，以帶出這偉大設計師光輝的一面。



活動先播出老佛爺生前的工作片後及友好訪問，之後Tilda Swinton、Cara Delevingne及Helen Mirren等人上台致詞，朗讀老佛爺生前最愛的作家及詩人作品，包括Virginia Woolf、Stéphane Mallarmé、Colette及Edith Sitwell。老佛爺生前最愛Tango，活動特別安排阿根廷舞蹈員及管弦樂團演出，還有鋼琴家朗朗及Pharrell Williams等亦參與今次活動上台演出。場內展出56幅巨型相片，以老佛爺生前最愛的黑白作主色，再加上點點紅色，以紀念這位集時裝設計師、攝影師、藝術家及企業家的偉大天才。