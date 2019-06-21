三界五行：五蘊皆空　禪修戒定慧

所有佛經都教人修養戒定慧，只不過，開示的方式不同，《金剛經》用四句佛偈結尾：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」大意是，世間上一切因緣而生的事情，都好像夢幻、泡影，轉瞬間，就和朝露、閃電一樣，消失得無影無蹤，所以不應該執着，以免被它束縛了自在的本性。



《心經》則說「五蘊皆空」；「色即是空」；「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」；「心無罣礙，無有恐怖」。只要領悟到世間萬物都是空、無，罣礙與恐怖就消失，貪嗔癡不再存在。《六祖壇經》中，惠能大師用十六個字去宣講禪修去除貪嗔癡的簡單途徑：「道須通流，何以卻滯？心不住法，道即通流。」道，即思想、方向、道路，必須暢通，為何會阻滯呢？心中沒有執着，道就立即暢通。



三部經都提到一個法字，這個法，不是指佛法，而是因緣而生的事情。住，是停住、留住，這些事情不滯留在心中，貪嗔癡就不會居住在心中而成為心毒。按照以上的途徑去修為，就會修成戒定慧的正覺正果。佛家把這個必修課程，稱之為「三無漏學」，簡稱「三學」。無漏的對立面就是有漏，一個未經修為的人，必然產生煩惱，貪嗔癡慢疑的種子不斷漏出來，就好像醫學的心漏患者，輕即不舒服，重則有生命危險。心漏患者找專科醫生就可解決，佛家所講的心有三漏，防治就靠個人修戒定慧。



方向宇