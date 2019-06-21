本周打卡必到：Montblanc太空船貴賓室

Montblanc的著名Starwalker系列向來走型格Trendy路線，這個書寫界的星際行者今年為慶祝人類登陸月球50周年，特別以太空為靈感設計出一系列新產品，並於今個周末一連3天在變身為「太空船貴賓室」的尖沙咀旗艦店內，設置大型藝術畫板，描述太空人從太空凝望地球的一刻，更提供刺激的「Earthlight Spacewalk」VR 遊戲，以獨特的太空探索視角，從浩瀚的太空俯視地球。最後，來賓還可體驗全新的StarWalker星際行者系列書寫工具，並將對地球的感想化為文字，透過明信片與親友分享這趟太空探險故事，而所有參加人士均可獲贈特別設計的太空人襟針一個。



全新設計的Starwalker系列的最大特色是：Montblanc標誌下方的半透明圓頂設計，呈現從月球眺望地球從月平線升起的畫面，以不同的視角欣賞地球。拋光鍍鉑筆蓋與筆身象徵太空人，而稜角的筆夾與圓頂設計就好像太空火箭的形狀，書寫工具前端筆蓋與筆尾旋轉機制就如太空人前往太空前，將頭盔固定在太空衣的方式。筆款備有3個款式，其中全黑色樹脂款令人聯想到浩瀚的宇宙，另還有黑色樹脂配金屬前端的Doue筆款以及時尚的全金屬筆款。每一款書寫工具均推出鋼筆、原子筆與細字筆。同系列還備有筆記本、筆袋及袖口鈕，其中筆記本及筆袋設計更從太空凝望地球的景象取材。地球圖案印於亮面金屬光皮革，營造出閃耀光亮的立體效果。