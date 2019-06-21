時令勝瓜煮斑魚　鮮到不行

夏天的瓜菜特別多選擇，佐敦一間酒店米芝蓮一星高級中菜廳行政總廚譚棟師傅就教大家炮製斑片濃湯浸勝瓜，他指揀時令勝瓜，首看是否長而幼身，代表夠新鮮，嫩口而且腍身，若然成條大而粗，顯示其變老和瓜囊較大，瓜肉少、入口較乾，另外，經走油後再煮就不怕煮得太耐而失去口感。



利用鰂魚煲魚湯，最緊要記得加胡椒辟腥，煎香再以大火煲滾才會有奶白色的湯汁，之後放入勝瓜、蒜子、唐芹和其他材料煮至軟身，最後才放入已走油定形的班片煮熟便成，煮至入味的勝瓜和魚湯作配，清爽鮮甜，無論當湯汁又或配飯菜式，一樣咁好吃。



材料：

勝瓜 1條

斑片 4至5両

唐芹段 1棵

葱段 1棵

蒜頭 4至5瓣

鰂魚 1條

水 5斤

薑 1両

陳皮 1塊

胡椒粒 適量

鹽 少許

糖 少許

生粉 少許



做法：

1.鰂魚煎香，加薑、陳皮、胡椒粒和水大火滾至奶白色魚湯。

2.勝瓜去皮切骨排形，走油汆水，班片加鹽、糖、生粉略醃，走油撈起，蒜子走油。

3.魚湯加蒜子、唐芹、葱段、勝瓜煮約5分鐘，再放入斑片煮滾便成。