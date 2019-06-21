FoodieCurly鬈毛妹：自己煮的最好味？

近年去旅遊有個新玩法：走入當地人的廚房，學做最地道的美食。

想一試這獨特體驗，現在近近哋在台灣都可以，而且還是走進他們的農場，真正的from farm to table，保證食材更加新鮮！



最近到了新北的「千戶傳奇生態農場」，這裏有個鱘龍魚養殖場，可想而知，他們的農家廚房就是主打鱘龍魚菜式。我們這天來到，要每人親手主理三道菜。



第一味是「鱘龍魚佐五味」，這是一味冷盤，五味者，即將葱、薑、蒜頭、辣椒、香菜切碎，加入調味料做成五味醬，之後再將鱘龍魚切片淥熟，淋上醬汁即成。好不好吃？我先賣個關子。第二味是「鱘龍魚滷肉飯」，除了平時的五花腩肉，還加入了新鮮鱘龍魚去做，先炒後炆，加醬汁後足足要炆一小時，絕對是心機菜啊。



最後一味是「膠原蛋白珍奶」，之前在宜蘭也試過做珍珠奶茶DIY，可惜那珍珠是預先做好的，其實只是沖奶茶班，讓我非常失望，今次在千戶傳奇則是由珍珠做起，原來做珍珠的水溫控制十分重要，如開水不夠熱，失敗率是100%，怪不得不是所有地方都肯教啦！做好珍奶之後，老師為每人派發一粒鱘龍膠原蛋白，放入珍奶內同飲，更加滋補！



做完所有菜，港女如我馬上到FB打卡，姐姐在Post問「是否很有成功感？」我想了一想，答：「嗯，不敢吃。」對不起，不是老師教得不好，而是我這位地獄廚神在處理「佐五味」的生熟食材時，在砧板上撈成一團，沒有好好分開！所以嘛，前菜還是不敢吃了，滷肉飯則好吃得停不了口，連汁撈飯，very nice！



千戶傳奇生態農場

官方FB：https://www.facebook.com/fishfarm.tw/



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