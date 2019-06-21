本日日本：東京Metro限定　紀念平成退役車

自從日本進入新年號「令和時代」，很多平成年代的東西，都令人懷念起來，如果係電車迷，一定更懷念在平成年代退役的列車。東京Metro就非常聰明，他們想到以平成年代被棄用的東京Metro車輛，作為新車票設計主題，於今年7月推出期間限定的Metro獨家24小時車票，全套共8款，於7月8日至8月31日在網上公開發售，每套售3,100日圓（約HK$223），每人限購最多5套。



此款獨家限定24小時車票，是以在平成年間被退役的銀座線2000形、銀座線01系、丸之內線500形、日比谷線3000系、東西線5000系及千代田線6000系等，合共8款車型作設計，特別以套裝發售，目標主要給鐵道Fans作收藏，當中最後一款，更是以即將在7月7日「Family Train Frestival! in 新木場」活動中，作「謝別平成」展示的千代田線6000系列車，令紀念車票變得更加有意思呢。



網址：https://www.event-metro.jp/kikaku-joshaken/heisei/

