AirPods 1/3價錢！　實試小米藍牙耳機Air

外形似足電動牙刷頭的Apple AirPods，由推出至今一直都有人批評其設計，但有廠商偏偏要「參考」此設計，說的就是最近行貨正式上架的小米藍牙耳機Air。小米藍牙耳機Air上至耳機，下至充電盒驟眼睇都極似AirPods，不過前者耳機垂直部分較粗，耳塞部分亦較大，充電盒同樣比AirPods巨型。每邊耳機重5.8g，唔算累贅，配合4款不同尺寸的矽膠耳塞，實試不易鬆脫或移位。耳機亦支援IPX4防水，輕度運動時都可以佩戴。



小米藍牙耳機Air兼容藍牙4.2技術，內置7mm釹磁及鍍鈦振膜動圈單元，並支援ACC編碼，音質合格。操作方面，左右耳機表面均設觸控按鍵，例如連按兩下右鍵播放/暫停音樂、連按兩下左鍵開啟語音助手、長按3秒開關降噪功能。耳機亦設有光學感應器，放下其中一邊耳機就會自動暫停播放。用家需要透過充電盒與手機配對，首次配對後只要打開充電盒蓋，耳機就會自動開機及配對，非常方便。耳機充滿電後可以使用3小時，充電盒電量足夠為耳機充電2次；耳機同時支援快速充電，充電10分鐘即可使用70分鐘，1小時充滿。



