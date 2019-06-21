營事檔案：紫椰菜炒肉碎　抗氧化能力更強

一般來說，椰菜口感粗糙和苦澀，總是不太受歡迎。其實椰菜的營養價值豐富，而紫椰菜的抗氧化能力尤其高，所以今次的主角就是紫椰菜了！



【紫椰菜更強抗氧化】

不少人說椰菜是減肥人士的恩物，飽肚感非常高，而且，椰菜含有豐富維他命C和維他命K，維他命C可有助抗氧化，以及維持身體免疫機能，維他命K則可以維持凝血功能，並有助維持骨質密度，保持骨骼健康。椰菜還有「天然胃藥」之稱，有助修補損壞的身體組織，能夠保護胃黏膜。



紫椰菜，又名紫甘藍，它的營養價值和一般椰菜相若，含有相當豐富的膳食纖維，有助腸道蠕動和預防便秘。紫色椰菜含更強抗氧化作用是因為它含有一種天然色素，名為「花青素」，有效對抗衰老和減低心血管老化的機會。紫椰菜含有的維他命C比一般椰菜高出6倍，功效較為顯著。此外，這道菜配上豬肉，能夠提供人體優質的蛋白質，為其中一種重要的營養素，維持營養均衡。



【紫椰菜炒肉碎】

材料：

紫椰菜 1個

免治豬肉 250克

蒜頭 2粒

雞粉／鹽 適量

熱水 100毫升

油 適量



豬肉調味：

鹽 1茶匙

糖 1茶匙

生抽 適量

胡椒粉 少許

麻油 少許



做法：

1.免治豬肉加入調味拌勻。

2.紫椰菜洗淨瀝乾水分切絲，蒜頭切片備用。

3.以中火加熱鍋具，加入少許油和蒜片炒香。

4.加入已調味的豬肉，入鍋時快速弄散豬肉，略煎豬肉至金黃色。

5.加入紫椰菜絲，與豬肉炒勻。

6.加入熱水及雞粉/鹽，蓋上鍋蓋，慢火煮15分鐘，即成。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。