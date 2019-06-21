Bentley Flying Spur　一個世紀的見證

若說英國超豪華汽車品牌賓利（Bentley）早前推出限量100輛的Continental GT Number 9 Edition by Mulliner百年周紀念版，是對品牌百年致敬，那麼剛發表全新第三代Flying Spur，則可說是品牌邁向下一個世紀的見證。



新世代Flying Spur是該品牌有史以來最具革新性的超豪華四門轎車，事關廠方在它身上加入了品牌史上三個第一次，包括：首次載入電子全輪轉向系統、首次引入車頭自動升降B字雙飛翼廠徽和首次起用立體菱形真皮門板內飾。



與上代相比，新Flying Spur軸距增長130mm，其底盤採用了全新鋁材與複合物料打造，全鋁車身外殼則是採用超塑成形技術（Super Formed Technology）打造。動力方面，與全新Continental GT一樣，搭載6.0L W12 TSI雙渦輪增壓引擎和ZF八前速雙離合波箱，最大馬力及扭力分別635ps和900Nm，3.8秒完成0-100km/h，極速333km/h。