深廣直通：兩大全新酒店　豪住深圳之巔

近年深圳發展一日千里，不但是創科基地，各樣基建還日新月異，踏入2019年，當地便有多間新酒店落成，要奢華有奢華，要品味有品味，各大酒店品牌紛紛落戶深圳，今期便為大家介紹其中兩間，皆位處深圳之巔，置身其中，有大地在我腳下之感！



深圳鵬瑞萊佛士酒店 俯瞰深圳灣

到過新加坡旅遊的，必定見識過鼎鼎大名的Raffles！這個酒店品牌早在1887年便在新加坡開業，地位相當於香港的半島。這個酒店品牌於今年5月正式登陸深圳，成為全球第14間萊佛士，酒店建築共有72層，矗立於深圳灣、後海公園西岸的深圳灣1號濱海綜合體，深圳灣是很多大企業總部所在地，包括阿里巴巴，可想而知地位有多優越！



酒店由以設計摩天大樓見稱的美國KPF設計事務所打造，整幢大樓體設計簡潔流暢。酒店室內設計由LW設計事務所執筆，將中國文化與濱海之景相結合。酒店擁有168間客房和套房，皆寬敝闊落，海景房不但可飽覽深圳灣無敵海景，更可遠眺香港景色，客房內主打素凈色調，營造寧靜和諧的氣氛。酒店擁有6間餐廳和酒吧，包括萊佛士特色品牌的長廊酒吧，酒店大樓71層設有世界最高的音樂廳——雲頌音樂廳！



柏悅酒店 傲視商業區

同樣成為焦點的還有深圳柏悅酒店，這所新酒店即將進駐深圳之巔——深圳平安金融中心，也是世界上最高的柏悅酒店，視野遼闊，官網顯示可以預訂8月的房間，到時大家便可以在此俯瞰城市核心商業區。



酒店建築來自KPF建築師事務所，室內設計則來自YABU PUSHELBERG，酒店客房堅持柏悅少而精的路線，195間客房全部設置在高層，而設計上偏向簡約，有種居家的舒適感，同時又加入了中式元素，令大家更有親切感。酒店內設5個餐廳及酒吧，包括格調高雅的屋頂酒吧 -- The Attic；特色餐廳皓堂提供經典的歐式美味，並融入中式烹飪的情懷。大家在享受美味之餘，更可沉醉在城市的美景之中。