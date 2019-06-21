夏日消暑Riesling　達人教你酒餚竅妙

很多人會將Riesling雪凍來飲，營造出冰涼消暑的口感，而Riesling富花香及礦物味道，與前菜、主菜甚至甜品都非常匹配，何解Riesling如此百搭？究竟這種酒是白酒定甜酒，是否只產於德國，如何搭配食物呢？一於請來香港葡萄酒評審協會的專業評判、香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員黃詩詩（Cecilia）教路過幾招。



Cecilia講解道：「Riesling其實是一種原產自15世紀德國葡萄品種的名稱，屬於皮薄的葡萄，適合在寒冷氣候生長，酸度高可陳年的同時，愈晚採收甜度愈高。葡萄可製作矜貴的貴腐酒或冰酒，除了德國，奧地利、法國、意大利和美國等都有出產Riesling，只不過要數全球產量最高是德國吧！而Riesling屬於白酒，而且有乾白、半乾白、半甜、甜和有汽酒等之分，每款因應香氣、味道與醇厚度而搭配不同菜式。」



1. 乾白

如果在瓶身看到Trocken，就是Dry的意思，以Philipp Kuhn Riesling “Tradition” Trocken 2017為例，這款佳釀來自德國第二大葡萄酒產區Pfalz，帶白桃和桃駁李的味道，有少許花香和酸度較高，與蜜糖叉燒味道很夾，能帶出酒的果香之餘，亦有助平衡叉燒的油膩感。要留意瓶身有VDP（Verband Deutscher Qualitäts Und Prädikatsweingüter，頂級酒莊聯盟）的鷹標記，代表是優質出品。



2. 少甜

酒標印有Kabinett，代表採摘成熟提子釀酒，屬微甜或少甜，如Joh. Jos. Prum Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2017富花香和蜜糖香，微甜的同時酸度又夠高，可以即飲或保存10至20年，建議搭配燒鵝配酸梅醬同吃，味道濃郁，果香澎湃而酸度高，平衡燒鵝的肉味與膩口感。



3. 甜

瓶身見Auslese代表甜，以Clemens Busch Marienburg Auslese Falkenlay 2015為例，酒莊以人手檢查葡萄成熟度，部分葡萄甚至已有貴腐的成分，配合天然酵母釀造，屬於甜酒類別，有蜜糖、火石、熟蜜桃、牛油麵包和草本香氣，礦物味重而複雜。如搭配淋有糖漿的蛋散同吃，酸中帶甜的甜品酒，平衡了糖漿的甜膩感之餘，亦能帶出蛋香。



4. 有汽酒

部分Riesling會選用傳統香檳方法釀造，富細滑泡沫，但由於不是產自法國香檳區，故不能稱為香檳，如Raumland Riesling Brut 2013就是以瓶內二次發酵方法釀製，並陳存最少3年以上，入口先嘗到牛油麵包及烘烤味，繼而是蘋果、白桃、花香及礦物味道 ，佐以清新鮮甜的肉末黑松露蒸雙筍，能提鮮又不會蓋過酒味。

