男士深夜：天地任我行　熱話最醒神

【地靈人美：天木純 享受夏祭懷念老家】

雖然近期經落雨，但係咁都唔能夠阻止天氣愈來愈熱嘅趨勢，亦阻止唔到夏天嘅來臨。提到夏天，喺呢個日子去日本旅遊亦係好時機，因為當地不少地方都會舉行熱鬧非常嘅夏祭，最近日本寫真界新一代童顏巨乳女王天木純，亦參加咗一場夏祭……

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【靚人靚景：三上悠亞 峇里吸睛】

有潛質又有實力嘅足球員多數都會愈踢愈好，愈踢愈醒神，而日本AV界天后三上悠亞就有潛質又優秀喇，除咗個樣愈來愈迷人，身材亦弗過以前好多，難怪悠亞能夠深深咁俘虜一班支持者。

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【決性11點：彩也香眾籌出寫真 提早達標】

唔經唔覺，彩也香已經出道咗10年，最近佢喺眾籌網站「Campfire」籌集資金推出10周年紀念寫真集，集資限期為6月底，目標數目係300萬日圓，結果6月中已經輕易達標啦……

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【決性11點：股惑牛仔褲 敢唔敢着出街？】

巨乳寫真女優固然吸引，但係巨尻寫真女優亦相當吸睛，好似有「國寶級美尻」稱號嘅倉持由香繼2014年自創「尻時計」，以自拍露臀方式嚟報時而成為熱話後，早前又憑一條大副度露股牛仔褲，再次成為網絡熱話，一眾網民都被呢條牛仔褲深深吸引，更希望可以成為時裝界潮流。

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【決性11點：內地肉彈Coser棗糕 紅到去日本】

日本是Cosplay的聖地，每年出產無數靚女Coser，但最近卻有位內地Coser棗糕，不單在內地紅到爆，人氣更傳至日本……

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【決性11點：寫真女優 憑變色泳衣成熱話】

正所謂「人靠衣裝」，但有時衣裝都要着喺合適嘅人身上，先至可以發揮到魅力，好似日本人氣寫真女優雨宮留菜咁，憑住一件變色泳衣而成為話題。話說佢早前喺網上分享一件會變色嘅泳衣，只見佢隻手掃一掃，泳衣即刻由藍色變成紅色，跟住再掃一掃又會變番藍色。

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