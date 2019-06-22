【玄之又玄】改變職場風水　穩定情緒　　

轉眼間已過了夏至，有指由現在開始到冬至來臨前，打工仔容易陷入情緒波動期，必須好好管理一下EQ，否則有機會在職場上得罪人，令工作表現受到拖累！想令自己的心情平靜一點？除了凡事不要太執着，其實透過改善風水，也能發揮一定效果！





第1招：辦公桌勿雜亂

每天對住一張文件積壓一大堆或亂糟糟的辦公桌，令人頭痛不已，又怎會有好心情投入工作呢？所以辦公桌一定要保持整潔，文件要有條理地存放。



第2招：勿放有刺植物

在公司範圍，不宜種植帶刺或蔓藤植物，如仙人掌等，否則很易引起人事鬥爭！



第3招：居室必須明亮

家居設計對運勢有一定影響，尤其是牆身及家具，應選用一些有助緩和情緒的顏色，如米白色、白色等，避免選擇黑、啡、深灰、深藍等色調，因暗沉色澤易令人鬱鬱不歡，做事沒有動力。另外，室內的燈光應以柔和為主，光線太強或太弱都會影響情緒。



第4招：留意睡床布置

辛勤工作了一整天，當然要好好睡一覺，才能重拾狀態，否則只會令脾氣變差，所以睡床的布置一定要留意。首先，床頭盡量不要對向房門，以免頭部長期受門窗氣流直衝，影響情緒。其次，床尾不宜放任何物件，更不可掛鏡子，否則會令房內的人情緒不安。

