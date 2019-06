3CE Diner Pop Up Store以懷舊美式餐廳同粉紅色做設計主題。(互聯網)

而家化妝品牌Pop Up Store設計創意十足又色彩繽紛,各位女生一邊打卡影靚相之餘,仲可以率先試用品牌最新妝品。深受女生熱捧的韓國品牌3CE,即日至6月30日在尖沙咀LCX開設3CE Diner Pop Up Store,最吸引之處是採用50年代美式餐廳和女生至愛的粉紅色做主調,少女味十足。



場內設有粉紅自助售賣機,售賣品牌最熱賣的產品,包括Velvet Lip Tint、Plumping Lips、Eye Switch、Waterproof Mascara及「Mood For Blossom」系列美甲油。參觀者同時可享不同互動體驗,包括AR拍照區及滿載3CE可愛禮物的粉紅扭蛋機,一次過享受打卡與購物樂趣。