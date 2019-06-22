三界五行：恪守戒條　遠離罪惡

儒、釋、道三教，都有各自的戒律，要求信眾遵守。



儒家的戒律很多，很全面，很具體，是君子用來修身、齊家、治國、平天下。以下的十戒，如果都做到，就足以克制貪嗔癡慢疑：戒不恕，這個恕不僅是寬恕，恕字拆開是「如心」，將心比心，己所不欲，勿施於人。戒非禮，非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。戒無信，人而無信，不知其可也。戒三不畏，畏天命，畏大人，畏聖人之言。戒暴虎馮河，暴虎是與虎搏鬥不乘車，馮河是過河不乘船，意思是好勇鬥狠，冒險蠻幹。戒過而不改。戒殺害無辜。戒其身不正。戒違道干譽，以不正確方法取得名譽。戒不教而誅，不懲教就處以極刑。



道家初始有戒貪欲、守清靜，防止惡心邪欲、乖言戾行的規條，後來因為世途險惡，各門派都有自己的清規戒律，有三戒、五戒、八戒、十戒，更有《老君說一百八十戒》。其中北京白雲觀，因在天子眼下修行，對道士要求非常嚴格，一旦犯戒違規，按輕重處以跪香、催單（勸離）、革出（逐出）、杖革（杖責後逐出），情節最惡劣者，火化（處死）。



佛家的戒律分多個層面，自上而下是菩薩戒、比丘戒、比丘尼戒，而出家人、在家居士以及善信，也必須守持五戒、八戒、十戒。



儒釋道的戒律，雖然細節有些不同，但大方向是一樣的，都是教人：止惡、行善、利他。不做壞事，多做好事，幫助別人。



方向宇