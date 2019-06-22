新興運動VX球　玩樂中培養好品格

近年有不少新興運動被引入香港，VX球便是其中一種，其罕見的雙頭球杆設計，能考驗參加者的左右手配合，加上在一定範圍內四出走動，將球擊出、接球及擋球，刺激好玩。過程中更可讓參加者訓練觀察力、反應，以及培養良好的品格教育，絕對是一項全面的球類運動。



【玩法多變 增刺激度】

於2006年在英國北約克郡興起的VX球，糅合閃避球、棍網球、旋風球、獨木舟的特色，罕見的雙頭球杆設計，考驗球員的左右手配合。VX球的VX，其實是分別指羅馬數字中的「5」和「10」，代表需要5顆球和 10 名球員，以5對5的形式作賽。Global VX國際二級教練Natalie指出，VX球於去年開始引入香港，但礙於香港場地所限，現時香港普遍流行的是俗稱「V2」、「V4」的形式，即前者在壁球場內以兩枝球桿，及3顆VX球進行1對1比賽，而後者則是在壁球場內以四枝球桿，及4顆VX球進行2對2的雙打比賽。玩家需要透過搶奪及擊出VX球至對手頸以下的身體部位得分，並可以球桿擋開攻擊或接球，成功擊中對手可得1分，用球桿接住對手的攻擊則獲3分，限時內得分較多的一方為勝。



【着重品格 考驗誠實】

向來不熱衷團隊運動的Natalie，去年開始接觸VX球，吸引其改變的原因是她認為10個玩家會有5個VX球，這有別於籃球、足球等傳統運動是一班玩家追趕一個球，VX球無疑令每個玩家接觸球的機會大大提高，令她更易投入其中。Natalie認為由於每次會出現多個VX球，所以參加者需要一眼關七，觀察多個球的走勢，又要適時拾球，瞄準對手進攻，同時又不可疏於防守，刺激感十足！



此外，VX球包含了誠實、尊重、正直，以及體育精神這4個核心價值，Natalie表示：「玩VX球時，若參加者被球擊中，需如實舉手和說出Yes，以向裁判示意自己失分，這正正是要考驗參加者的誠實度。在競爭激烈的比賽中，容易令參加者忽視誠實行為，然而這是品德教育，屬運動教育中重要的一環，所以須確保球員嚴格遵守規則才能發揮功效。」



【開辦課程 教授小童】

隨着VX球逐漸受港人歡迎，小太陽兒童教育中心即將於暑假開辦兒童VX球訓練班，適合6歲或以上小朋友參加，每班約12人，在一小時的課堂中，教練會教初學的小朋友VX球的玩法、規則，以及技巧，例如先教導小朋友拿起球桿的正確姿勢，其次練習鏟球，由於VX球的球例不准許用手或腳去觸碰球，所以小朋友要學用球桿將球鏟起，以及學彈球和傳球，之後再安排小朋友互相對磋，學習控球。



父母們或會擔心運動過程中，會出現大量肢體碰撞及擔憂子女被球擊中受傷，其實VX球桿以軟膠製造，是希望減少受傷機會，加上VX球比網球更軟身，即便擊中身體，也不會造成太大痛楚。同時，規則上亦有明確指出短距離攻擊時要注意力度，力度過大會被罰，所此運動相對安全。



模特兒：Molly、Benson（2Indigo）