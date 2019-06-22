【Food Stop】日韓洋風甜品各有捧場客

我美食婷非常喜歡旅遊，眾所周知日本係「家鄉」之一，而韓國亦是我非常喜愛的旅遊地，回鄉當然要嘗盡美食，其中不少得的當然是甜食，我還趁機嘗盡近年大熱的西洋風甜點，仲請來相熟的甜品達人教路，學識分別兩地的西洋甜品獨特之處。



老友之一乃日本甜品大師辻口博啟開設的甜品店香港分店的香港區製作及業務發展經理Ronny所講，當地會統稱西方的食品為洋食，和歐洲相比，日本風格的西式甜品，造型和線條都較簡約，選用色彩不會過於繁雜，並注重食味和層次。「以蛋糕為例，可看到它們的線條較簡約，不會用太多食材或顏色來堆砌，反而注重內裏的層次。如紅莓開心果蛋糕，鮮紅的紅莓鏡面內，會有紅莓慕絲、朱古力慕絲和開心果慕絲等多個層次，但食入口覺得很輕身。」



除此之外，日本人重視不時不食，如夏天蜜瓜當造，即時推出限定的蜜瓜蛋糕或布丁，遲些是白桃季節，則會選用白桃炮製限定美食以吸引客人。最重要是日本很多餅店堅持無添加，不會亂加乳化劑或其他化學物質，只會用天然做法讓客人吃出蛋糕輕盈的空氣感。



以前日本師傅愛用日本產食材入饌，近年則愛選用其他地方的優質靚料，如日本甜品大師辻口博啟，最近就選用南美新朱古力品種來炮製甜品。「日本人非常尊重傳統之美，即使炮製西式甜品，造型也不會經常作出重大改變，但有一樣大家必會留意得到，就是近年的甜品體積變得的骰小巧，方便食用。」Ronny指韓國的甜品相對於和洋甜品，較為注重造型設計，線條亦偏向女性化，質感更輕盈。



問到韓式西洋甜品，當然要請我另一位老友車垠周小姐出場，她乃是尖沙咀某韓國過江龍甜品店主理人，「其實韓國對於西式甜品沒有特定的稱號，而韓國當地很多女士都非常喜歡甜點，故甜品的造型亦較為少女心，務求以吸引一眾女性客人。當中又以職業女性為多，她們愛以甜品來減壓，同時又怕肥，故當地近年流行健康而不甜膩的甜品款式，而且會注重材料、造型和控制卡路里等。」



甜品少不免使用忌廉，韓國人對此相當有要求，各大品牌都盡量令忌廉的口感似雪糕般Creamy和追求入口即溶的質感。而且會使用大量新鮮水果，好像她店內提供的招牌奶油卷，材料就結合以上特點，以幼滑忌廉配新鮮水果，造型迷你方便女士食用。至於其他小甜品如曲奇，無論是椰子味或朱古力味等，入口酥軟有牛油香，但味道不會過甜。