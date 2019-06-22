當英倫工業風撞上丹寧

自從去年找來HOOD BY AIR主理人Shayne Oliver打造出首個聯名系列引起時裝界高度關注後，DIESEL RED TAG就搖身一變成為新世代時裝設計師展示天賦創意的最佳平台。繼早前Y/PROJECT主理人Glenn Martens及GR-UNIFORMA主理人Gosha Rubchinskiy兩位操刀的聯名系列登場後，今回DIESEL RED TAG邀請英國時裝品牌A-COLD-WALL*主理人Samuel Ross合作，由他以最擅長結合高級時裝與街頭文化的英倫工業風格重新演繹一系列丹寧服裝。



對比美系或者日系丹寧品牌都喜歡追求經典復古的剪裁風格，大多數歐系丹寧品牌設計都不存在着這種「傳統」包袱。DIESEL RED TAG正是一個最佳例子，持續邀請來自世界不同地域的設計師合作打造出精彩絕倫的時裝服飾，務求積極探索出更多創新的可能性，但主旋律仍然是丹寧主題。



是次DIESEL RED TAG x A-COLD-WALL*聯名系列推出了一系列採用經洗水及噴濺處理的丹寧布料所打造的連帽衞衣、外套及牛仔褲等。早前於S/S 20倫敦男裝周上亦已率先亮相（11月正式發售），Samuel Ross更表示：「在此次與DIESEL RED TAG合作之前，未曾有過以丹寧作面料去設計產品的機會。」，所以呢個聯名系列絕對足以令A-COLD-WALL*及DIESEL Fans引頸以待。