加大碼太陽超　戴出超強氣場

夏天上街怎能沒有太陽眼鏡！除了遮擋陽光，一款搶眼時尚的太陽眼鏡更是突出造型的神器。太陽眼鏡的流行趨勢每季都不同，去年就流行細到連眼睛也遮不住的細框墨鏡，今年又流行甚麼款式？從時裝天橋所見，加大碼尺寸會是今年最潮的款式，鏡架面積大得遮蓋半塊面，大到咁，不難戴出超強氣場。



Oversized太陽眼鏡成為2019春夏設計師的首選，LOEWE、DIOR、MIU MIU、GUCCI和Rick Owen等大牌都帶來精彩的演繹。而外形主要分為兩大類別，一類是前衞的運動型，另一類則是走復古風路線，潮人可以對號入座。Oversized除了吸睛外，還有兩大好處，一是能全面覆蓋眼睛，比起細框自然提供最佳保護；二是有顯臉瘦的功能，絕對是女生的瘦面神器。



【運動型】

運動風潮勢不可當，任何運動專用的太陽眼鏡都成為設計師的靈感來源。Balenciaga的眼鏡系列便走強烈的運動風，充滿流線型的線條，並具備風鏡和水銀鏡片兩大炙手可熱元素，令人聯想到單車和滑雪運動，前衞感爆燈。另一值得推介的是美國新進品牌DYNE，既把防風鏡的元素融入經典的飛行員鏡款中，又嘗試以功能性外套可拆卸的設計理念投入到眼鏡片上，打造出超吸睛的DY003和DY004。



【復古風】

運動風以外，今季時尚界依然是停留在復古的年代，令鍾情復古風的GUCCI、LINDA FARROW和Salvatore Ferragamo等品牌都推出偏向大尺寸的太陽眼鏡。GUCCI將90年代邁阿密風情融入設計，這款塑膠眼罩型太陽眼鏡採用特大鏡框，配以擋風板側鏡細節，設計惹人注目。LINDA FARROW以香港五光十色的霓虹燈為靈感，打造半透玻璃鏡框設計的Austin。Salvatore Ferragamo將經典的Gancini標誌化成巨型金屬細節，覆蓋於特大雙色或三色漸變鏡片上，成為極強的裝飾元素。



【4種面形揀鏡框】

能大範圍遮蓋面脥的超大太陽眼鏡雖然能令面形看起來細一點，但由於框架形狀不同也會影響到佩戴效果。以下根據4種面形去挑選合適的太陽眼鏡，了解咗大家就可以放心入手，唔怕買錯不適合自己面形的款式。



鵝蛋面：這面形基本上駕馭各種類型的太陽眼鏡都冇問題，無論是大框架或是飛行員墨鏡都超適合。



方形面：因面部線條較為明顯，可選擇水滴形或楕圓形的鏡框去修飾面部輪廓；以及鏡架闊度最好與臉部相若，大鏡面便非常適合，但避免選用稜角形鏡框，否則會將缺點放大。



圓形面：首先當然是不要選圓形框架，否則面形看起來會更飽滿。建議選擇上半部稜角或方形鏡的設計來修飾面形，讓輪廓看起來更顯鮮明，復古的貓眼形是不錯的選擇。



心形面：寬額頭和窄下巴是心形面的特徵，要用眼鏡平衡臉部與下巴的比例，可選擇鏡框下緣比較圓潤的款式，令面部下半部分看起來闊一點。