新船直擊！未來郵輪　好玩指數爆升

近年亞洲郵輪市場發展愈見蓬勃，今年4月剛下水的皇家加勒比國際遊輪新成員海洋光譜號（Spectrum of the Seas），便打正旗號為大中華地區旅客而設，並以「來自未來的郵輪」作招徠，當中有利用VR科技及橡筋彈床帶來不一樣娛樂體驗的南極球（Sky Pad）設施，好玩指數大幅升呢，當然要登船先玩為快喇！



彈吓彈吓 虛擬玩樂

隸屬皇家加勒比全新超量子系列的海洋光譜號，保留了同系列郵輪標誌性的海上摩天輪北極星North Star外，更於頂層甲板的船尾位置增設大受注目的南極球，玩法是戴上VR眼罩，再藉着綁上身的橡筋及彈床的彈力，讓你「彈彈吓」進入多個不同的虛擬場景穿梭冒險，進入直徑約11米的橙黃色球形場館前，需先磅重以調整腰間橡筋的強度，之後便可揀選巨型糖果國或未來世界等場景，在彈力的輔助下，感覺虛擬世界來得更為廣闊、也更刺激好玩！



而集碰碰車場、滾軸溜冰場、籃球場等於一身的海上多功能運動館SeaPlex，這次亦添了新功能，於指定時段變身Laser Tag雷射槍戰戰場，每節最多14名玩家被隨機分成外星人及機械人兩組，於迷宮般的充氣戰場內對戰，爭奪Z星球的居住權。至於晚間表演節目亦不乏科技元素，於皇家劇院上演的《光譜奇俠The Effectors》便加入無人機、立體投影等高科技元素，驚喜連連。



用餐選擇 五花八門

餐飲方面，一價全包的免費餐膳選擇依然豐富，但焦點幾乎全部落在幾間新增的主題餐廳上。打卡必到的茶飲店咖語茶道（Leaf & Bean）供應人氣的芝士奶蓋茶及水果茶。川谷薈（Sichuan Red）主打地道川菜，賣相精緻能登大雅，但仍不及於海上首次推出一人一鍋半自助火鍋的海涵火鍋（Hot Pot）來得吸引，將未經烹調的生鮮食材直接放上餐桌，相信已顛覆了郵輪餐飲操作的常規；至於量子級郵輪的招牌分子料理餐廳仙境坊（Wonderland），更找來烤鴨名店大董合作，升呢做大董意境坊（Wonderland's DaDong），可見皇家加勒比為了迎合大中華地區旅客口味，不惜扭盡六壬呢。



複式套房 海上豪宅

排水量達168,666噸的海洋光譜號總載客量超過5,600人，客房數目多達2,137間，房型更是五花八門，當中最矚目的，必然是只此一間的家庭套房Ultimate Family Suite，複式設計的套房面積261平方米，除了客、飯廳及兩個附設獨立浴室的臥室，樓下還配備私人影院，連同43平方米海景露台上的按摩浴缸，已經完勝香港不少豪宅，再看看樓上全海景浴室的淋浴間，根本是把戲水池直接搬到室內，而連接起兩層的鋼琴樓梯和金屬滑梯，亦大大提升了套房的童趣。喜歡複式設計，但沒有一家大細的話，豪華雙層套房Grand Loft Suite是不錯的選擇，浴室設有雙人淋浴間，空間十足之餘還相當浪漫。



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