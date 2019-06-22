【決性11點】中女絲襪谷：拜拜啦親愛的

「各位，我想同大家講一聲，I quit~」艾美美

「咩話？Quit？唔撈？」阿田

「exac7ly」艾美美



「點解咁突然？」肥比

「其實諗咗好耐」艾美美

「你搵到好路數咩？」Joe君

「定係你畀人包養？」阿田

「我都想畀人包」艾美美



「裸辭？」肥比

「對。」艾美美

「點解有咁大決心？」阿田

「Um.....因為要離開一個人」艾美美



「下？你搞咗邊個呀？」阿田

「哈哈哈」艾美美

「睇你唔出喎！靜雞雞食雞批。」Joe君



「相信大家都誤會咗我。」艾美美

「即係點呀？」肥比



「我所講一個人，唔係真係一個人。」艾美美

「講乜Q呀，7婆講嘢，講咗等如無講。」Joe君

「我意思係，嗰『一個人』其實係我自己，要脫離一個無動力嘅自己」艾美美



「人到中年仲搞埋啲咁嘅嘢？」Joe君

「就係活咗幾廿年，先想好好咁對自己。」艾美美

「雖然我唔係好明，但我覺得你好有勇氣。」肥比

「跳bungy jump咁囉，諗多幾諗就唔敢跳架啦 。」艾美美



「同追求愛情一樣，百分百豁出去。」阿田

「哈，都似嘅，呢份工就好似同一個男人好多年，開頭好開心，但時間耐咗佢又無畀咩你，但佢又唔係對你唔好，時間耐咗習慣咗，你就唔想出去搵第2個，甚至唔再打扮自己唔再為自己增值，跟住就會發現自己原來太依賴，甚至失去競爭力。當你去到人老珠黃，佢一個唔覺意要飛你，到時點呢？」艾美美

「但係，你出到去，有信心會搵到第2個.....『佬』？」肥比

「點都要試下，依家個『佬』過一年又係咁過兩年都係咁，趁我仲有少少嘅實力同信心，應該ok，就算將來『單身』又如何。」艾美美

「搏下都好嘅，正所謂：唔滾唔知身體好，唔通唔走等到老。」Joe君

「噏乜呀你？」阿田

「咩啫~」Joe君



「美美，我會好掛住你。」肥比

「我都會，雖然唔再日日見，但我哋仲有呢個谷嘛~」艾美美

「遲下個谷都要改名。」Joe君



「改咩呀？」阿田

「終老絲襪谷」Joe君

「終老？中佬？」肥比



※中女絲襪谷全文完※

========================================