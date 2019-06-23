香港估估吓：《天與地》　香港人最擅長……

每當香港處於紛亂之時，大家都會想起《天與地》，因為這套劇實在太經典，特別是當中的金句，更是歷久常新，即使過了不知多少年，這些對白還是那麼應景！除了最經典的「This city is dying.」之外，還有就是劇中劉俊雄（林保怡飾）感慨地說：「香港人最擅長係咩？」大家又記得答案是甚麼？



答案就係「善忘」。他還感慨地說：「除咗錢，咩都忘記晒！忘記身邊所有一切，忘記舊樓、碼頭，忘記曾經喺街上喊過嘅口號。」大家覺得他說得對嗎？





除了這一句，全劇還有不少批評香港（和香港人）的金句，一樣令人難忘：



劉俊雄：「無論係香港定世界任何一個地方，政治世界就係污糟邋遢的世界，從政手段就只有卑鄙、奸詐，除咗呢樣，就只有更卑鄙、更奸詐。大家如果想得到公義的話，我可以話畀大家聽，一個公義的人，絕對、亦無可能幫你哋達到目的。」

劉俊雄：「你唔覺得這個城市唔歡迎好人咩？大家都只會接受偽善的人，反而好人，他們會怕！」



葉梓恩（佘詩曼飾）：「和諧唔係一百個人講同一番說話，和諧係一百個人有一百句唔同說話之餘，又互相尊重。」



Dr. Dylan（Joe Junior飾）：「獨立精神、抗拒建制、自由、愛、勇往直前，其實何止係Rock & Roll，我們做人不是本來就應該這樣嗎？」



Dr. Dylan：「除咗錢呢個字之外，我們已經分辨唔出是非黑白，我們每個人都被環境訓練到好似倒模出嚟咁。鍾意食同一樣嘢、鍾意同一樣電視節目、支持同一種政治立場，信奉同一種生老病死的做人方法，this city is dying, you know？」