香港估估吓：《天與地》　香港人最擅長……

每當香港處於紛亂之時,大家都會想起《天與地》,因為這套劇實在太經典,特別是當中的金句,更是歷久常新,即使過了不知多少年,這些對白還是那麼應景!除了最經典的「This city is dying.」之外,還有就是劇中劉俊雄(林保怡飾)感慨地說:「香港人最擅長係咩?」大家又記得答案是甚麼?



答案就係「善忘」。他還感慨地說:「除咗錢,咩都忘記晒!忘記身邊所有一切,忘記舊樓、碼頭,忘記曾經喺街上喊過嘅口號。」大家覺得他說得對嗎?





除了這一句,全劇還有不少批評香港(和香港人)的金句,一樣令人難忘:



劉俊雄:「無論係香港定世界任何一個地方,政治世界就係污糟邋遢的世界,從政手段就只有卑鄙、奸詐,除咗呢樣,就只有更卑鄙、更奸詐。大家如果想得到公義的話,我可以話畀大家聽,一個公義的人,絕對、亦無可能幫你哋達到目的。」

劉俊雄:「你唔覺得這個城市唔歡迎好人咩?大家都只會接受偽善的人,反而好人,他們會怕!」



葉梓恩(佘詩曼飾):「和諧唔係一百個人講同一番說話,和諧係一百個人有一百句唔同說話之餘,又互相尊重。」



Dr. Dylan(Joe Junior飾):「獨立精神、抗拒建制、自由、愛、勇往直前,其實何止係Rock & Roll,我們做人不是本來就應該這樣嗎?」



Dr. Dylan:「除咗錢呢個字之外,我們已經分辨唔出是非黑白,我們每個人都被環境訓練到好似倒模出嚟咁。鍾意食同一樣嘢、鍾意同一樣電視節目、支持同一種政治立場,信奉同一種生老病死的做人方法,this city is dying, you know?」