【心理測驗】你對愛情可以撐多久？

有一種精神，叫堅持。

電視劇《白色強人》主要圍繞醫生救急扶危情況，以及探討醫療改革問題，但為了排除萬難，醫護人員會為專業堅持下去。現實中，我們總對某些事情堅持到底，你對愛情可以撐多久？一於玩玩以下心理測驗，看看你的愛情觀。不過無論結果如何，只是自己選擇的道路，即使滿布風浪，也要堅持嘗試，活出真我。





【Start】

以下三種不同情況，如果一定要面對，你最能忍受哪一種情況？

A.鄰旁的病友不停打鼻鼾，而你明天要做手術，必須好好休息。

B.不習慣吃醫院的膳食，走到樓下的便利店買完餅乾充飢，買回來才發現包裝破壞了，拿去退貨卻招徠多番刁難。

C.好心送受傷的路人去醫院，卻被他一口咬定其實你是加害者。

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【結果分析】

A.適當地放手

在感情世界裏，你是天長地久的支持者。除非特殊情況，你的感情總是忠於另一半，就算對方對你不瞅不睬，依然深信只要堅持自己的誠意，總能把冰山劈開。其實你有否想過，太癡情苦守一個不喜歡自己的人，有可能白白浪費了自己的時間與付出。人生有幾多個十年？如果真的合不得，就不要苦苦癡纏，適當的放手，或許彼此還可保持着一份知己的關係呢？



B.接受與包容

「跟着感覺走」是你的人生哲學，平時喜怒哀樂全寫在你臉上，好惡也非常明顯，你可以突然間討厭一個人，那怕是你曾經朝思暮想的另一半，所以你的愛情有效期限一般不會長久，大有可能敵不過7年之癢。建議擴大社交圈子，有助你對人性的了解。想與另一半建立長期關係，必須盡量打開心屝，學習接受與包容。



C.有不少爭拗

「點解我會跟他在一起？」、「我最欣賞他哪一面？」如果被問到上述問題，或許你只是無言以對。現在你跟另一半可能一點都不了解對方，卻莫名其妙地走在一起。既然是活在南轅北轍的兩個人，怎可以維繫感情？所以平時會出現不少爭拗，甚至向外尋求心靈慰藉。談情說愛，同時也必須要交心，建議你想清想楚後才展開感情。

