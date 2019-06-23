【兒樂事】小一面試如何考閱讀？

學校着重學生有沒有培養閱讀的習慣，這不是一時三刻可以做到，只為面試而培養閱讀，學校一眼便看出，怎樣也裝不出來。



不少傳統直資名校要求小朋友帶中英文書各一本，或者當場給小朋友書本，校長要求小朋友演說或朗讀某幾頁的故事，然後向小朋友發問。亦有傳統直資名校則先讓小朋友聽老師講故事，再問相關問題；等待面試期間，進入不同房間看書，繪畫或玩遊戲，老師會在旁觀察。其他學校也會以圖片測試小朋友講故事組織能力、演說能力、創作故事的結局、回答圖片中的處境問題等，同時亦可測試小朋友的解難能力。



【父母應該怎樣從小預備？】

1.從小開始養成伴讀故事的好習慣

最初應以引起閱讀興趣為目標，可以選擇圖片吸引及文字不多的圖書，以故事性為主，父母講故事時，可以多些誇張生動的表情及動作，增加故事的吸引力，提高孩子對故事的興趣，不應勉強孩子閱讀文字。持之以恒，孩子對文字的認識多了，自然會一起朗讀。



2.選擇合適的書

選擇書本時應投其所好，以孩子的興趣為本，找一些相關的書，例如他喜歡養寵物，可以選些以寵物為題材的書本；若他喜歡天空的星星，可以選一些天文地理的書。選書時，內容不需要艱深，最緊要題材廣。



3.適當的環境及時間

孩子對事物會產生好奇，帶他去圖書館找合適的書，從中找出合適目標也是一個好方法，在圖書館讀書也會提高閱讀的能力。與孩子一起閱讀的時候，避免在他們疲累的時候，他們會沒有動力聽故事或閱讀；孩子興高采烈的時候，是閱讀圖書的最好時機，隨身攜帶圖書，讓他有興趣時，便可以隨時閱讀，這也是一個好方法。閱讀氣氛需要培養，別太牽強，弄巧反拙令孩子失去興趣。



4.投入故事當中的處境及角色

在閱讀時，多些向孩子問問題：「如果你是故事中的人物，你會怎樣做？你會有甚麼感受？有沒有其他方法？」故事的結局往往有很多可能性，共同創作結局會更有趣。



5.父母以身作則

父母沒有培養閱讀的習慣，孩子也難以建立良好的習慣。





Profile

方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監