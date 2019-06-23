惹味蛋餅 餅皮一齊煎
2019年06月23日 13:00
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餅皮緊緊黏實蛋餅，再加其他材料和醬汁，食一件都飽。（互聯網）
大家對蛋餅應該不會陌生，但吃起來很易漏餡或漏醬，IG@yum.recipe就教大家好吃又易整的蛋餅，一次過將蛋餅和餅皮一起煎，吃起來亦不易漏餡。做法簡單，只要將混入洋葱和青椒碎的蛋漿放入平底鑊，趁半熟時直接放入餅皮黏實蛋漿來煎，這樣蛋餅便會牢牢黏在餅皮上，之後在蛋餅一面抹上醬料和蔬菜絲，對摺便完成，壓得結實的蛋餅，材料豐富，味道濃郁，無論用來做早餐或午餐都一樣咁適合。
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材料：
乾酵母 1茶匙
糖 2茶匙
水 240毫升
麵粉 300克
鹽 1茶匙
泡打粉 半茶匙
油 適量
蛋 2隻
洋葱碎 20克
青椒粒 20克
紅椒粉 1/4茶匙
黑胡椒粉 1/4茶匙
薑黃粉 1/4茶匙
Garam Masala香料 1/4茶匙
牛油 10克
甜辣醬 少許
紅椒醬 少許
椰菜 少許
蘿蔔 少許
做法：
1.乾酵母、40毫升水和糖拌勻，靜置發酵5分鐘。
2.加麵粉、1茶湯匙鹽、泡打粉拌勻，加200毫升水搓成麵糰，濕布蓋好放30分鐘發酵。
3.麵糰加1茶匙油搓勻，分一小糰再加1茶匙油搓成圓麵餅，攝氏180度焗20分鐘。
4.雞蛋加洋葱碎、青椒粒、1茶匙鹽、紅椒粉、黑椒粉、薑黃粉、Garam Masala香料拌勻。
5.熱溶牛油，加蛋漿、蛋餅皮一起煎熟。
6.蛋餅一面塗甜辣醬、紅椒醬，放椰菜絲、紅蘿蔔絲，對摺便成。