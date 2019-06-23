惹味蛋餅　餅皮一齊煎

2019年06月23日 13:00
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    餅皮緊緊黏實蛋餅，再加其他材料和醬汁，食一件都飽。（互聯網）

    大家對蛋餅應該不會陌生，但吃起來很易漏餡或漏醬，IG@yum.recipe就教大家好吃又易整的蛋餅，一次過將蛋餅和餅皮一起煎，吃起來亦不易漏餡。做法簡單，只要將混入洋葱和青椒碎的蛋漿放入平底鑊，趁半熟時直接放入餅皮黏實蛋漿來煎，這樣蛋餅便會牢牢黏在餅皮上，之後在蛋餅一面抹上醬料和蔬菜絲，對摺便完成，壓得結實的蛋餅，材料豐富，味道濃郁，無論用來做早餐或午餐都一樣咁適合。
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    材料：
    乾酵母　1茶匙
    糖　2茶匙
    水　240毫升
    麵粉　300克
    鹽　1茶匙
    泡打粉　半茶匙
    油　適量
    蛋　2隻
    洋葱碎　20克
    青椒粒　20克
    紅椒粉　1/4茶匙
    黑胡椒粉　1/4茶匙
    薑黃粉　1/4茶匙
    Garam Masala香料　1/4茶匙
    牛油　10克
    甜辣醬　少許
    紅椒醬　少許
    椰菜　少許
    蘿蔔　少許

    做法：
    1.乾酵母、40毫升水和糖拌勻，靜置發酵5分鐘。
    2.加麵粉、1茶湯匙鹽、泡打粉拌勻，加200毫升水搓成麵糰，濕布蓋好放30分鐘發酵。
    3.麵糰加1茶匙油搓勻，分一小糰再加1茶匙油搓成圓麵餅，攝氏180度焗20分鐘。
    4.雞蛋加洋葱碎、青椒粒、1茶匙鹽、紅椒粉、黑椒粉、薑黃粉、Garam Masala香料拌勻。
    5.熱溶牛油，加蛋漿、蛋餅皮一起煎熟。
    6.蛋餅一面塗甜辣醬、紅椒醬，放椰菜絲、紅蘿蔔絲，對摺便成。