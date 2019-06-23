惹味蛋餅　餅皮一齊煎

大家對蛋餅應該不會陌生，但吃起來很易漏餡或漏醬，IG@yum.recipe就教大家好吃又易整的蛋餅，一次過將蛋餅和餅皮一起煎，吃起來亦不易漏餡。做法簡單，只要將混入洋葱和青椒碎的蛋漿放入平底鑊，趁半熟時直接放入餅皮黏實蛋漿來煎，這樣蛋餅便會牢牢黏在餅皮上，之後在蛋餅一面抹上醬料和蔬菜絲，對摺便完成，壓得結實的蛋餅，材料豐富，味道濃郁，無論用來做早餐或午餐都一樣咁適合。

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材料：

乾酵母 1茶匙

糖 2茶匙

水 240毫升

麵粉 300克

鹽 1茶匙

泡打粉 半茶匙

油 適量

蛋 2隻

洋葱碎 20克

青椒粒 20克

紅椒粉 1/4茶匙

黑胡椒粉 1/4茶匙

薑黃粉 1/4茶匙

Garam Masala香料 1/4茶匙

牛油 10克

甜辣醬 少許

紅椒醬 少許

椰菜 少許

蘿蔔 少許



做法：

1.乾酵母、40毫升水和糖拌勻，靜置發酵5分鐘。

2.加麵粉、1茶湯匙鹽、泡打粉拌勻，加200毫升水搓成麵糰，濕布蓋好放30分鐘發酵。

3.麵糰加1茶匙油搓勻，分一小糰再加1茶匙油搓成圓麵餅，攝氏180度焗20分鐘。

4.雞蛋加洋葱碎、青椒粒、1茶匙鹽、紅椒粉、黑椒粉、薑黃粉、Garam Masala香料拌勻。

5.熱溶牛油，加蛋漿、蛋餅皮一起煎熟。

6.蛋餅一面塗甜辣醬、紅椒醬，放椰菜絲、紅蘿蔔絲，對摺便成。