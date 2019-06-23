天使之城日與夜　PLEASURES x Reebok

於眾多美個街牌當中，Supreme肯定係最具話題性嘅一個，淨係睇近年與其聯名合作的品牌（Louis Vuitton、Jean Paul Gaultier）個個都分量十足，就知龍頭地位無可替代。但美式街頭文化從來都唔係一枝獨大，具實力的美國街牌又點止得一個？2015年創立的洛杉磯街牌PLEASURES就是當中上位甚快的後起之秀，成立不久已經被Dover Street Market引進店中，更先後與adidas Originals、Dr.Martens及monkey time聯名合作，但如果你知道創立PLEASURES的是Alex James（Publish Brand創意總監）及Vlad Elkin（SSUR團隊成員），就會明白佢哋能夠跑出絕非僥幸。



今回，PLEASURES更首度與Reebok攜手合作推出聯名系列，當中鞋款及服飾單品設計均以蔚藍色及全黑色象徵日與夜，藉此表達出透過以最光輝回憶及最黑暗時刻來共創未來。整個系列10款單品包括：Print Tee、Anorak Jacket、Track Pants、Aztrek及Club C鞋款同樣融入兩牌標誌性Logo，並於服飾及鞋舌位置加入“I Want The One I Can't Have”、“No Thanks I'll Walk”字句及創作出如同達文西經典名畫《Vitruvian Man》的有趣圖像設計，將Reebok歷史悠久的廣告與PLEASURES街頭元素融為一體。（6月28日上架）