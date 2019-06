天使之城日與夜　PLEASURES x Reebok

於眾多美個街牌當中,Supreme肯定係最具話題性嘅一個,淨係睇近年與其聯名合作的品牌(Louis Vuitton、Jean Paul Gaultier)個個都分量十足,就知龍頭地位無可替代。但美式街頭文化從來都唔係一枝獨大,具實力的美國街牌又點止得一個?2015年創立的洛杉磯街牌PLEASURES就是當中上位甚快的後起之秀,成立不久已經被Dover Street Market引進店中,更先後與adidas Originals、Dr.Martens及monkey time聯名合作,但如果你知道創立PLEASURES的是Alex James(Publish Brand創意總監)及Vlad Elkin(SSUR團隊成員),就會明白佢哋能夠跑出絕非僥幸。



今回,PLEASURES更首度與Reebok攜手合作推出聯名系列,當中鞋款及服飾單品設計均以蔚藍色及全黑色象徵日與夜,藉此表達出透過以最光輝回憶及最黑暗時刻來共創未來。整個系列10款單品包括:Print Tee、Anorak Jacket、Track Pants、Aztrek及Club C鞋款同樣融入兩牌標誌性Logo,並於服飾及鞋舌位置加入“I Want The One I Can't Have”、“No Thanks I'll Walk”字句及創作出如同達文西經典名畫《Vitruvian Man》的有趣圖像設計,將Reebok歷史悠久的廣告與PLEASURES街頭元素融為一體。(6月28日上架)